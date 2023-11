Pro e contro Report, pro e contro l’elettrico

Pro e contro Report: i lettori si spaccano in due fazioni dopo l’inchiesta trasmessa su Rai 3. Abbiamo scelto 4 messaggi che riassumono gli umori contrapposti, con una nostra breve risposta. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Pro: i danni del petrolio non bastano a giustificare…

“Sará anche vero come avete scritto che ci sono altri scandali, tipo quelli del petrolio, tutto vero !!! Ma non è perché ci sono giá tanto scandali bisogna crearne di nuovi oppure, come sembra dal vostro articolo, girarsi dall’altra parte. Bisogna avere il coraggio di prendere delle posizioni. Io dico e ritengo che per fare un batteria per auto sia scandaloso il disastro che stanno facendo, dall’ambiente alla deforestazione. Ed in primis alla salute di chi la lavora dentro a quelle miniere-inferno, pagati 5 euro al giorno. Per il solo scopo di trovare un nuovo modo di vendere auto, perché quelle termiche ormai non so vendevano più con i numeri del passato. Ecco allora che la UE si è inventata per fare contenti gli amici lobbisti ( costruttori di automobili) di passare all’eletrico. Premetto: hanno fatto un referendum per capire se la popolazione europea voleva questa cosa imposta? Io francamente no“. Mirco Marchetti

Contro: si scagliano contro il nichel senza sapere…

“S candalosa RAI e scandaloso Report. Sembra una crociata contro l’elettrico. Prima si scagliano contro il nichel, senza sapere che è indispensabile per tutto il mondo automotive ed in particolare per il settore oil&gas. L’acciaio inox si fa con alte percentuali di nichel, per non parlare degli acciai speciali impiegati nelle trasmissioni. Poi con il titanio, di cui uno dei mercati maggiori è sempre oil&gas per costruire valvole e raccordi. Ignoranza e superficialità imperano in TV contro l’auto elettrica. Paventano un futuro predominio cinese, non si sono accorti che è già così. Da anni i componenti più importanti sono prodotti in Cina. Solo componenti ingombranti che non giustificano il trasporto sono prodotti qui, o componenti la cui produzione può essere automatizzata. Il resto è made in Cina o India. La sfida industriale è persa, i numeri sono dalla parte dei cinesi, l’Europa è marginale. I regolamenti voluti dalla UE, specie in tema di sicurezza con intenti velatamente protezionistici. finiscono per favorire i cinesi, che contano su grandi numeri, possibilità di investimento infinite, governo amico delle imprese. Da una vita mi occupo di veicoli a vari livelli, tra cui omologazioni e collaudi: posso dire che l’elettrico è superiore e conveniente nel breve e medio raggio “. Leonardo Odorizzi

Pro: l’auto elettrica? È green solo se la compri verde…

“H o visto Report: confermato il principio che l’auto elettrica sposta il tema dell’inquinamento, ma non lo risolve, anzi l’aumenta, Sia per lo sfruttamento di territori di Paesi poveri, Germania, Francia e paesi scandinavi, preferiscono comprare le materie prime altrove, anziché prelevare dal proprio suolo. Tutta la filiera per la realizzazione delle batterie richiede enormi quantità d’acqua, c’è lo sfruttamento non solo di lavoratori, ma anche di bambini, si veda in Congo. Oltre al tema delle auto che prendono fuoco, che oltre ad essere pericolose richiedono tra i 7 e i 10 mila litri per spegnere l’incendio. Io credo che un’auto elettrica è green solo se la compri di colore verde. Non parliamo di costi: una 500 con motore termico va dai 15 ai 19 mila euro ( che sono già tanti), una 500 elettrica costa 29 mila, un’assurdità. Se si crea un sistema misto, auto elettriche ed auto termiche, mi sta bene: ognuno acquista quello che vuole, ma andare verso solo l’elettrico lo trovo una follia“. Lino

Contro: inchiesta a senso unico, con domande compiacenti

“P ossiedo 2 auto elettriche e una moto anch’essa elettrica e non sono ricco, sono un impiegato statale con famiglia. Vorrei esprimere tutta la mia indignazione per la trasmissione Report, strutturata per fare scoop, senza fornire alcuna nuova informazione. Iniziamo dal nichel, la cui estrazione purtroppo arreca danni alla natura, deforestazione, forte inquinamento in Indonesia. È emerso che questo elemento è fondamentale solo per le batterie, ma non è così, si utilizza da sempre per produrre acciaio e tante altre cose. Litio, nichel cobalto ecc.., sono presenti nei nostri cellulari da più di 30 anni, nei computer e in tanti apparecchi elettronici, omesso anche questo. L’intervista più scandalosa è stata rivolta alla ricercatrice del CNR. A lei le si chiede solo della forma delle batterie al litio e del peso importante del pacco-batterie. Sarebbe stato controproducente chiederle…ma il litio si può riciclare? Il nichel può essere sostituito con altro elemento meno impattante sulla natura? Avrebbe risposto che il litio è riciclabile al 100% e il nichel presto sostituito dal sodio, le batterie così dette al sale. Mentre sui motori termici non c’è più da scoprire, sull’elettrico la ricerca è all’inizio. Ma l’obiettivo era solo demolire l’auto elettrica. Report, hai toppato alla grande “ . Luca Basile da Taranto