Pro e contro l’elettrico: punti di vista opposti

Pro e contro l’elettrico: due mail riassumono bene le ragioni (e i pregiudizi) di chi è a favore e contro l’auto a batterie. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Pro e contro: “In Tesla ho speso solo 200 euro per fare 10 mila km…”

“Sono un felice proprietario di una Tesla Model 3 acquistata nuova a fine 2024 senza nessun incentivo statale.Attualmente la ricarico principalmente a casa utilizzando il mio impianto fotovoltaico da 7,5kW.Quanto ho consumato fino ad oggi? Ho percorso 9.870 km e consumato 647 kWh prelevati dalla rete e 648 prelevati dall’energia fornitami dal fotovoltaico… Facendo i calcoli: 647×0,31€=200,57 € per percorrere quasi 10.000km. Sono quindi convinto che chi ha la fortuna di avere un impianto fotovoltaico vada pure sereno ad acquistare un auto elettrica… Gli italiani sono spaventati dalle ricariche, ma in realtà un auto elettrica è tutta un’altra cosa rispetto un’auto termica. Più silenziosa, più semplice da guidare, più comoda, più sicura, molto più efficiente e sicuramente meno costosa ed inquinante. Gli italiani non capiscono che per acquistare un’auto si deve tenere conto di 2 fattori. E cioè quanto ti costa comperarla e quanto mantenerla. Basta fare i calcoli con calcolatrice alla mano ed il gioco è fatto… Buon lavoro e complimenti per il lavoro che fate“. Enrico da Padova

“No, diventi tu al servizio dell’auto e non viceversa”

“Ma secondo voi una persona stanca, stressata e con famiglia deve non avere una vita per dare la caccia alla ricarica dell’automobile.? Non devo essere io al servizio della automobile!!! È L’AUTOMOBILE CHE DEVE ESSERE AL MIO SERVIZIO!!“. Alex Pavanello

Pro e contro: un scelta per molti, non ancora per tutti

Risposta. Come abbiamo scritto più volte, l’auto elettrica è per molti, ma non per tutti. Conditio sine qua non per possederne una è disporre di una ricarica comoda e facilmente accessibile. E, se possibile, a costi contenuti. Sono sempre di più gli italiani che, trovandosi in queste condizioni, decidono di fare il passo. Tanto più, poi, se (come Enrico) hanno la possibilità di auto-produrre una parte dell’energia che consumano. Aziende o privati cittadini che siano. Possiamo rassicurare Alex: non è una vita terribile al servizio dell’auto e quasi nessuno decide di tornare indietro alla benzina e al gasolio. Visto anche che i prezzi delle auto a batterie continuano a calare.