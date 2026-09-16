























Impianti Fer, favorevoli e contrari. Si “scontreranno” nel convegno: “Crisi climatica e transizione energetica” l’incontro organizzato da Energia per l’Italia e Legambiente Miranese domani (17 settembre) a Mirano in provincia di Venezia. Un incontro con ricercatori scientifici e politici sul tema del cambiamento climatico. Un evento originale visto che la politica è rappresentata da Jonatan Montanariello, consigliere regionale del Veneto spesso in prima linea contro gli impianti dedicati alle rinnovabili.

Come affrontare la transizione energetica

L’incontro ha l’obiettivo di far conoscere e divulgare, in modo accessibile alla cittadinanza, le evidenze scientifiche sulla crisi climatica e le prospettive della transizione energetica, offrendo un confronto pubblico tra esperti di clima, energia e rappresentanti istituzionali.L’appuntamento è fissato alle 20,45 di giovedì 17 settembre nella sala Conferenze Nella e Paolo Errera al primo piano di Villa Errera a Mirano in provincia di Venezia.

La serata si apre con l’intervento del professor Carlo Barbante, ordinario all’Università Ca’ Foscari Venezia, chimico, climatologo e glaciologo, fondatore dell’Istituto di scienze polari del Cnr. Barbante illustrerà: come si ricostruisce la storia del clima attraverso l’analisi delle carote di ghiaccio; le evidenze scientifiche sui cambiamenti climatici; i risultati delle spedizioni polari e alpine e il ruolo della ricerca internazionale. Il docente è anche presidente del Centro di studio e ricerca internazionale sui cambiamenti Ccimatici.

Segue un confronto su come affrontare la transizione energetica, con:

Stefano Fracasso di Energia per l’Italia, esperto di energia e ambiente, vicepresidente della multiutility veneta Magis, docente di biologia e chimica, autore del libro “O sole mio. Perché gli scettici non fermeranno l’era delle rinnovabili”.

Jonatan Montanariello, consigliere regionale del Veneto, attivo nel sostenere le istanze degli amministratori e delle comunità locali contro i progetti FER modera il dibattito Cesare Agnello di Energia per l’Italia.

Il dibattito, come emerge dai profili dei relatori, mette a confronto visioni diverse su rinnovabili, territorio, comunità locali e politiche energetiche. E soprattutto smentisce chi diffonde l’idea che i fautori delle rinnovabili siano “allergici” al confronto e al dibattito: questo incontro dimostra esattamente il contrario. Non si può dire lo stesso, molto spesso, dei tanti comitati contro le rinnovabili.

LEGGI anche: Assemblea eolico: vengo anch’io? No, tu no al ceo di European Energy e guarda il VIDEO