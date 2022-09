Prism, wallbox camaleonte che diventa “Solar” cambiando la Cover

Una ricarica domestica implementata “a rate”, ma senza necessità di sostituire il dispositivo più semplice ed economico con uno più evoluto e prestazionale. L’idea è di Silla Industries con la sua wallbox Prism che da Basic diventa Solar.

La versione di partenza, Prism Basic, dispone già di tutte le funzioni indispensabili per garantire massima sicurezza, l’ integrazione con i consumi di casa, la praticità d’uso del cavo integrato. Chi però, in un secondo tempo, volesse qualcosa di più, per esempio un dialogo “virtuoso” con l’impianto fotovoltaico e l’accumulo statico installati successivamente, potrà aggiungere le nuove funzionalità semplicemente sostituendo il coperchio dalla classica geometria esagonale, la cosiddetta “cover”. La Prism Basic si trasformerà in Prism Solar. Il vantaggio della soluzione messa a punto da Silla Industries è quindi la scalabilità nel tempo.

L’utente evolve, Prism Basic diventa Solar

Le esigenze dell’automobilista elettrico possono aumentare per molte ragioni. Di sicuro a tutti capita di iniziare l’avventura in auto elettrica con qualche riserva mentale riguardo alla ricarica in garage. Tanto che la maggior parte comincia connettendo il veicolo saltuariamente e solo quando l’autonomia arriva al lumicino. Si accontenta perciò del classico carichino in dotazione con relativa presa shucko.

Dopo qualche mese di rodaggio, però, i più si rendono conto che la ricarica domestica notturna è la modalità di ricarica di gran lunga più comoda e vantaggiosa. E diventa quella largamente prevalente, se non esclusiva. Installare una wallbox, a quel punto, è un passo obbligato.

La Prism Basic, con un prezzo di partenza di 790 euro, è fra le soluzuoni più economiche sul mercato. Silla Industries l’ha pensata per rientrare nei minimali finanziabili con il Superbonus 110%, che sono di 1.500 euro, installazione compresa.

La Smart Cover che raddoppia l’intelligenza

Ma il sistema energetico di casa può diventare un contesto complesso, con il quale la ricarica auto deve poter dialogare ed entrare in sinergia. Si pensi all’autoproduzione di elettricità da fotovoltaico e al suo stoccaggio in accumulatori stazionari. Oppure alla sperimentazione avviata dal Gestore Sistemi Energetici (GSE) per elevare automaticamente e gratuitamente la potenza contrattuale da 3 a 6 kW nelle ore notturne e nei festivi. E la piena connettività per la gestione da remoto.

Per sfuttare al meglio queste nuove opportunità serve una wallbox più intelligente. I possessore di Prism Basic, però, non dovranno sostituirla: basterà rimpiazzare la copertura anteriore del caricatore con una Smart Cover per passare da Prism Basic e Prism Solar con tutte le funzioni avanzate previste da questo dispositivo premium. In particolare:

ricarica 100% green e gratuitamente in modalità Solar (in presenza del fotovoltaico)

gestisce ed ottimizza i consumi

riconosce gli utenti grazie al lettore RFID

si connette ad internet via Wi-Fi o via rete ethernet (cavo)

é gestibile via smartphone, desktop e cloud

colloquia con il sistema di accumulo se presente

La Smart Cover è dotata infatti di scheda di rete, modulo Wi-Fi, lettore RFID, firmware per la connessione diretta con Prism e per l’accesso al cloud nonché per la programmazione della ricarica per fascia oraria.

La Smart Cover può essere personalizzata, con una gamma di diversi colori e l’inserimento di loghi, numerazioni o scritte, per impieghi aziendali, alberghieri o multipli in parcheggi pubblici o condominiali.

Sostituzione “fai da te”, costa solo 395 euro

La sostituzione è semplice e può essere fatta in autonomia. Una vota tolta la tensione per lavorare in sicurezza, è sufficiente rimuovere la cornice metallica “a scatto”, rimuovere la cover originale, sostituirla con la Smart Cover, inserire l’unico connettore presente, avvitare, rimettere la cornice, attivare la tensione e procedere con la configurazione guidata di Prism.

La Smart Cover costa 395 euro iva incusa. A fine operazione l’utente avrà in garage una Prism Solar RFID, pagata appena 25 euro più dello stesso oggetto acquistato immediatamente, che costa 1.160 euro.

Ricordiamo ai lettori di Vaielettrico che è ancora in corso una promozione speciale a loro riservata che prevede uno sconto del 10% su Prism Basic.

— Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —

.