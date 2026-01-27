Primo viaggio in ID.3 GTX Performance per un lettore che ha sostituito anche la seconda auto di casa con un’elettrica. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Elettrica anche la seconda auto di casa: “Pensavo a una Tesla, poi…”

“Ringraziandovi per i vostri contributi in questi anni, vi invio alcuni dati che potranno essere utili ad altri utenti. Dopo alcuni anni di esperienza positiva con una Renault Zoe usata (batteria 40 kWh), ora sostituita con Renault Megane e- tech 220 cv, decido di sostituire anche l’auto principale,. Ovvero un Suv diesel, che uso principalmente per spostarmi nei fine settimana dal Friuli Venezia Giulia verso Milano, dove lavoro. Provo con la Tesla Model 3 con la batteria più capiente, ma non è praticabile un ritiro vantaggioso del mio Suv recente con soli 20.000 km e di due anni. Che, nonostante quanto scritto sul web (uno dei migliori suv in circolazione del segmento, ancora in garanzia della casa), fatico a vendere in modo dignitoso. Anche a livello privato. In Volkswagen trovo ottima valutazione dell’usato, oltre a uno sconto notevole su listino, nonostante non sia in stock. E ordino una ID.3 GTX Performance come la desideravo, con pompa calore, iq drive, tetto panoramico e bagagliaio con altezza variabile come optional principali.

Primo viaggio in ID.3 GTX: 387 km, batteria 14% all’arrivo

Il 25 gennaio parto verso Milano. Questo quanto sono riuscito a rilevare con scarsa conoscenza mezzo che ha poche centinaia di km: 387 km totali. Partito con il 100% dibatteria da casa. 14% di batteria, all’ arrivo con 71 km indicati di autonomia residua. Temperatura circa 7 gradi per tutto il viaggio, con pioggia per 60% circa del tragitto durata viaggio circa 4 ore e mezzo, inclusa una sosta per caffè senza ricariche. Travel assist impostato prima sui 110, limite max con pioggia, poi un po’ meno perché non volevo fermarmi a ricaricare. Spero possa giovare a qualcuno. Un saluto e continuate così“. G.Bonessi

Risposta. Solo una notazione. Sempre più spesso chi compra un’auto elettrica pensando di affiancarla a un modello tradizionale, finisce per sostituire anche questa con una seconda elettrica. Qualcosa vorrà dire…