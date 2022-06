Primo viaggio in EV: 800 km di piacere assoluto

Primo viaggio in EV (una Skoda Enyaq) per Enzo, un lettore campano. Bilancio: piacere assoluto e zero ansia da ricarica. Tutto il contrario di quanto accaduto a Eliseo, un lettore pugliese andato incontro a mille peripezie per la ricarica.

Primo viaggio in EV: da Assago a Benevento, tutto pianificato

“Sono un vostro lettore da circa un anno e mezzo e volevo dare il mio contributo e le mie sensazioni sul passaggio in elettrico. Dopo una ricerca e uno studio dei vari aspetti del mondo elettrico , ho deciso di effettuare il passaggio epico da endotermico a “elettroni” acquistando una Skoda Enyaq. Io abito in provincia di Benevento e ho trovato ad Assago una delle pochissime auto pronta consegna in Italia. Finalmente il 28 maggio arriva il giorno della consegna della macchina e mi sono preparato psicologicamente ad affrontare il passaggio e al primo viaggio di 800km. Bene, con varie app come Powerpass di Skoda , Next charge etc, di cui ho opportunamente preso anche le schede RFID, ho pianificato le soste. Lasciando un buon margine di batteria al momento della sosta, non si sa mai….“

Guardate i consumi: niente male, direi…

“Il viaggio è stato un piacere assoluto di guida e zero ansia da ricarica. Quello che notavo era la quasi assoluta necessità di dotarsi di schede RFID. Questo in quanto sulle quattro colonnine che ho usato per le soste, da app non veniva attivata la ricarica. Per il resto il mondo elettrico è un mondo fantastico. Certo, ancora un po’ troppo caro come acquisto e con rete di ricarica in continua espansione, ma credo sia il futuro. Poi se i percorsi giornalieri non sono lunghi e hai possibilità di ricaricare con impianto fotovoltaico, la convenienza economica a lungo termine diventa sostanziale. Giusto per curiosità: ecco la schermata a fine viaggio dei consumi della Enyaq: direi proprio niente male“. Enzo Rubbo

— Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it