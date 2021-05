Primo successo Volkswagen ID: la 4 si vende, eccome

Primo successo Volkswagen con la nuova serie elettrica ID. I dati di aprile dicono che le vendite della ID.4, un Suv, sono piuttosto incoraggianti.

Primo successo in aprile: verso le 10 mila unità/mese

Va fortissimo la ID.4 nei Paesi del Nord Europa, che sono un po’ il paradiso dell’elettrico. In Svezia il mese scorso è stata leader tra le EV con 1.444 unità consegnate, in Norvegia seconda con 2.691. Ma anche nell’Europa del Sud non è andata poi male: terza in Spagna, un piccolo mercato, con 108 unità, e quinta in Italia con 330. Bene anche in Irlanda e Danimarca: sommando questi sette mercati, si arriva a 4.469 ID.4 vendute.

Paradossalmente il mercato in cui ancora non ha sfondato è la Germania, dove ad aprile si è piazzata al quinto posto tra gli EV , con 1.419 immatricolazioni. Ma in patria la Volkswagen si difende con la e-Up, prima nel periodo gennaio aprile con 9.864 auto vendute, e con la ID.3 (8.215). Quest’ultima fa bene in Germania e stenta invece nel resto d’Europa. Già con i mercati citati, comunque, aggiungendo le prime 474 ID.4 immatricolate negli Usa ad aprile, si arriva oltre quota 6 mila.

Elettrico al 2% delle vendite del Gruppo VW, pochino

La ID.4 è una pedina fondamentale nella scalata della Volkswagen al mercato dell’elettrico, finora dominato da Tesla. Anche perché, sulla stessa base tecnica, stanno arrivando altri due Suv di medie dimensioni, l’Audi Q4 e-Tron e la Skoda Enyaq. In settimana il gruppo di Wolfsburg ha pubblicato i dati di vendita del primo trimestre dell’anno, in cui gli acquirenti di elettriche sono stati 59.900 (+78%). Altri 73.400 clienti hanno optato per auto ibride plug-in (+178%).

Ma gli obiettivi sono più ambiziosi, se davvero la VW vuole portare l’elettrico fuori dalla nicchia. In totale nel trimestre il gruppo ha venduto 2,4 milioni di veicoli, con le EV a rappresentare poco più del 2%. Davvero pochino. L’Italia è uno dei mercati in cui i prodotti a batterie del gruppo tedesco stentano maggiormente. L’unico veicolo presente nella top five di aprile è proprio la ID.4, al 5° posto. Ma il n.1 di VW Group Italia, Massimo Nordio, ritiene che è tutto il mercato EV ad avere il freno tirato nella penisola, anche a causa di disinformazione su temi come prezzi, autonomia e tempi di ricarica.