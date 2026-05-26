Primo PPA per A2A: 10 anni di energia green a IZO







Primo PPA per A2A, Power Purchase Agreement di energia green di durata 10 anni con una piccola-media mpresa, IZO–Vaxxinova.

Primo PPA per A2a per l’acquisto di 1,65 GWh annui

IZO–Vaxxinova ha sede a Brescia e opera nella ricerca, produzione e confezionamento di vaccini e farmaci ad uso veterinario. Acquisterà 1,65 GWh annui di energia elettrica green prodotta dagli impianti fotovoltaici del Gruppo, pari al consumo di oltre 600 famiglie. Consentendo di evitare l’emissione di circa 740 tonnellate di CO2 l’anno. L’accordo, siglato da A2A Energia, si inserisce nel nuovo strumento “A2A Open PPA”, pensato per favorire l’accesso delle PMI a questi di contratti a lungo termine. In un contesto caratterizzato dalla volatilità dei prezzi energetici, i PPA possono infatti consentire alle aziende di stabilizzare i costi. Accedendo a energia rinnovabile senza investimenti iniziali elevati. E rafforzando la competitività grazie ad una maggiore prevedibilità finanziaria e a migliori performance di sostenibilità.

Consumi coperti da rinnovabili senza investimenti iniziali

A2A Open PPA è a disposizione delle PMI di qualsiasi settore in tutta Italia con fabbisogni energetici da 1 a 20 GWh all’anno. Grazie a investimenti mirati e al supporto concreto alle aziende, A2A promuove lo sviluppo delle rinnovabili rendendo l’energia green più diffusa. Oltre che accessibile e meno esposta alle dinamiche di mercato. “L’accordo rappresenta un esempio concreto di come i PPA possano favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili nei consumi industriali”, si legge in un comunicato. “Promuovendo modelli di approvvigionamento a lungo termine in grado di garantire maggiore stabilità sostenibilità“.

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