Primi dati di vendita (e prime critiche) per la ID.3

Primi dati di vendita per la nuova Volkswagen ID.3, in consegna da settembre. E arrivano anche le prime critiche: le più severe, a sorpresa, dalla stampa tedesca.

Primi dati di vendita: Italia pianino, boom in Norvegia

I primi dati di vendita, relativi a settembre parlano anche per la ID.3 di un’Italia ancora timida sull’elettrico, anche se si chiama Volkswagen. Da noi si sono immatricolare 270 vetture, contro le 616 della Francia e addirittura le 1.989 della Norvegia, che si conferma il Paradiso dell’elettrico. Peggio dell’Italia ha fatto solo un piccolo mercato come la Spagna, con 174 vetture. Ricordiamo che questi primi clienti sono i cosiddetti pre-bookers, ovvero coloro che avevano prenotato l’auto ormai più di un anno fa.

La Volkswagen li ha organizzati in un gruppo chiuso su Facebook, per avere le loro impressioni dopo il tormentato sviluppo della macchina. A causa dei problemi nella messa a punto del software, come si sa, la commercializzazione ha subito un notevole ritardo. E in effetti le prime lamentele riguardano proprio il software, oltre all’utilizzo dell’app WeCharge.

Giudizio severo dal più importante giornale tedesco

Ma arrivano anche gli esisti dei primi test da parte dei media internazionali e ce n’è uno che sta facendo molto discutere. È stato pubblicato dalla più nota testata automobilistica tedesca, auto motor und sport (qui), solitamente molto vicino al made in Germany. Ma in questo caso i voti positivi riguardano il comportamento su strada della vettura, molto ben bilanciata e divertente. Promossi anche i freni a tamburo posteriori, che tanto hanno fatto discutere. Ma sul resto le critiche sono severe: “Nell’abitacolo ci sono plastiche dure sensibili allo sporco. L’interno del cofano sembra dipinto con la bomboletta spray… L’elettronica mostra punti deboli significativi… Il sistema di infotainment si avvia solo lentamente, il sistema di navigazione spesso rimane disorientato per centinaia di metri …e non richiama i servizi in linea. Il monitor da dieci pollici è abbastanza lontano dal conducente ed è quindi piuttosto difficile da usare. Passare al controllo vocale non è molto divertente perché il sistema non funziona correttamente e rapidamente“. Criticato anche “l’aspetto logoro” dei sedili.

I consumi reali su strada e la curva di ricarica

La testata tedesca ha analizzato anche l’autonomia reale della versione da 58 kWh di batterie, che è omologata per 420 km. I tecnici di auto motor und sport hanno rilevato un range di 359 km con uno stile di guida “difensivo”, sostanzialmente da città e dintorni, con un consumo di 16,1 kWh/100 km. Se invece nel test si introduce la guida in autostrada, l’autonomia reale è stata rilevata in 260 km. Infine un dato molto interessante sulla potenza (e quindi la velocità) di ricarica. Utile per scegliere quale colonnina fa per noi.

— Un buon assorbimento anche a 50 kW —

Qui il test è stato realizzato da Fastned, che ha messo on line un grafico che riguarda colonnine da 150 o da 50 kWh. Quest’ultima è la potenza dei caricatori in corrente continua dell’Enel, le EVA +. In media la ID.3 ricarica l’energia necessaria per fare 100 km in un periodo che va da un minimo di 15 a un massimo di 30 minuti. La curva di potenza cade rapidamente quando si ricarica nelle colonnine da 150, già quando la batteria è al 40%. La flessione è molto più ritardata se la ricarica è a 50 kW: qui il calo si verifica al 90%.