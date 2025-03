Primi 6 mesi ok in Model 3 presa usata a 200 mila km

Primi 6 mesi ok in Model 3 presa usata a 200 mila...

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Primi sei mesi ok in Model 3 presa usata a più di 200 mila km: Gianluca ha postato un primo bilancio dopo 6 mesi e altri 16 mila e 500 km. Problemi zero.

Primi 6 mesi ok in Model 3 Performance: “Quanto risparmio rispetto a benzina e diesel”

C’è molta diffidenza nei confronti dell’elettrico usato, specie quando i km percorsi sono molti. Per cui l’esperienza di Gianluca Vergari è piuttosto significativa, vista la percorrenza dell’auto. Già a dicembre avevamo riportato un primo consuntivo dopo poco più di tre mesi, consuntivo aggiornato ora con gli ultimi dati di spesa e consumi: “Vi racconto gli aggiornamenti ad esattamente 184 giorni da quando ho preso (in sostituzione della Mini Countryman del 2015 1.6 con 150 mila km), sempre in condivisione con miei genitori, la mia prima Tesla. Naturalmente usata di 5 anni e con oltre 200 mila km e con FSD completo. In soli 6 mesi abbiamo percorso ben 16.571 km, di cui il 14% , ovvero 2.309 km, in modalità autopilot. Il costo totale del rifornimento è stato pari a 1.113,24 euro di energia (51% casa, 38% Supercharger Tesla e 11% altro). Facendo un paragone con la Mini Countryman 1,6 a diesel, con un consumo di 16,5 km/l, avrei speso ben 1.707,32 euro (1,70 al litro), mentre con un auto a benzina avrei speso 1.807,75.

Ora i km sono 225 mila, non si segnalano problemi, la batteria è all’83%

Quanto è stato dunque il risparmio rispetto a benzina o diesel? “594,08 euro sulla Mini Countryman Diesel, 694,51 euro sulla benzina” ha calcolato Gianluca. “Con una proiezione annuale di un risparmio di circa 1.200 euro (praticamente una vacanza gratis!) .Nel 2024 ho concluso con un costo di ricarica a casa pari a 0,31 €/kWh, a partire da Gennaio, avendo cambiato fornitore di energia, il costo è pari a 0,24€/kWh, risparmiando ancora di più. Dobbiamo aggiungere a questi costi ingressi ZTL, parcheggi strisce blu e bollo auto (per la Mini pari a 220 euro) che per le auto elettriche sono 0 (il bollo è 1/5 dopo 5 anni). Quindi nel 2025 ho effettuato il pagamento del bollo al 25%, pari a 110,05€ (la metà della mia ex auto)“. E l’auto come va? “È sempre bello guidare un auto di 513 cv, con un degrado della batteria del 17% con 225,722 km sulle spalle. E poter fare i viaggi in tutta Europa come sono stati fatti senza nessun tipo di problema“.