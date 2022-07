Prime vacanze in elettrico: sicuri che ricarico?

Prime vacanze in elettrico? Dotarsi di una buona app

Risposta. Il primo consiglio è di dotarsi di una buona app con la quale pianificare viaggio e soste. Cautela ancor più necessaria viaggiando con una citycar che, per ovvie ragioni, ha un’autonomia limitata. Gli uomini di solito tendono ad andare all’avventura e spesso vanno incontro a brutte sorprese. Le donne sono più caute e si preparano prima: in questo caso hanno ragione da vendere. Venedo alle app: le più utilizzate sono ABRP (A Better Route Planner) e PCC (Power Cruise Control) e Nextcharge. Inserite le principali informazioni sul viaggio, l’app restituisce il percorso e le indicazioni passo passo. Fornendo una stima (di solito conservativa) della carica residua a destinazione e delle soste necessarie. Consigliamo poi di guardarsi il video-racconto di Paolo Mariano su come affrontare un viaggio di 600 km in elettrico. Partendo dal presupposto che spesso i navigatori di bordo non ti supportano a dovere nel fare le scelte giuste.

Pianifica di ricaricare quando hai almeno il 20% di batteria

Sarebbe troppo complesso entrare nello specifico dei percorsi delle due lettrici. Certamente Carmela ha davanti un viaggio più problematico, in una zona meno servita come ricariche. Ci affidiamo a chi nella nostra community viaggia spesso tra Roma e la Puglia, per avere suggerenti preziosi. Qui ricordiamo altri consigli di base per chi sta per affrontare le prime vacanze in elettrico, tratte da un’altra app molto conosciuta, la francese ChargeMap. Primo: pianifica di ricaricare quando la batteria ha ancora almeno il 20% di capacità. In questo modo se arrivi a una stazione di ricarica per poi scoprire che le colonnine sono fuori servizio, avrai abbastanza autonomia per mettere in atto un Piano B. Per ottimizzare la sosta, poi, non caricare la batteria oltre l’80%, l’ultimo 20% di riempimento richiede tempi molto lunghi. A meno che non sia davvero necessario perché affronti un lungo viaggio senza possibilità di soste intermedie.