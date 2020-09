Prime due ricariche ad alta potenza (350 kW) in Autosole

Prime ricariche ad alta potenza in Autosole. In arrivo due stazioni, installate da Enel X, una nel modenese e una nel tratto laziale, con potenza fino a 350 kW.

Prime due ricariche, a Modena e a Magliano Sabina

Autostrada per l’Italia (ASPI) alla ricerca del tempo perduto. Dopo un lungo braccio di ferro con le aziende che installano ricariche (a iniziare proprio da Enel X), anche ASPI prende atto che il mondo sta cambiando. Finora c’era un solo doppio punto di ricarica a Frascati Est e Ovest (A1 tratto Roma sud–San Cesareo, guarda l’articolo). Ora arriva il via a installare due stazioni HPC. Le aree di servizio prescelte sono Secchia Ovest (A1 direzione Sud, km 156,5, a un passo da Modena Nord) e Flaminia Est (A1 direzione Nord, km 509,1, Magliano Sabina). Enel X penserà a tutto, con un contratto chiavi in mano del valore di 590 mila euro. Ma la gestione spetterà ad ASPI, che sottoscriverà in autonomia accordi B2B con i diversi Mobility Service Provider con approccio multi-client. Evidentemente la società (per ora) dei Benetton vuol tenersi i dati delle forniture e degli utenti, per cominciare a capire come funziona il business in questo nuovo mondo.

Toto sceglie Renexia per la A 24 Roma-Pescara

La tardiva svolta di ASPI, ultimo tra i grandi concessionari europei a installare le ricariche in autostrada, era stata annunciata nelpiano industriale del 17 gennaio. Nel piano si parlava di fare dell’Autosole una “green infrastructure”, attraverso anche la realizzazione di piazzole con colonnine di ricarica nelle principali aree di servizio. Nonché con il potenziamento dell’uso di energie rinnovabili e di azioni di rimboschimento per compensare l’emissione di CO2. Queste prime due ricariche dovrebbero costituire l’inizio di un progetto molto più corposo, che copra un po’ tutta l’Autosole, anche con altri partner come Eni e Ionity. E intanto si muove anche un altro gestore, l’Autostrada dei Parchi (Gruppo Toto), che ha in esercizio la A 24 Roma-Pescara. Sarà Renexia a installare 5 colonnine fino a 400 kW di potenza a Tiburtina Sud e 3 colonnine fino a 50 kW a Colle Tasso Nord e Sud.