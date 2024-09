Prime consegne Polestar 4 in Italia: la marca svedese (di proprietà di Geely mette in strada un altro modello dopo Polestar 2. A breve l’arrivo di Polestar 3.

Prime consegne Polestar 4 con versioni Dual e Single Motor

Nelle intenzioni di Polestar, la 4 combina l’aerodinamica di una coupé e la capienza di un SUV in un nuovo concetto di SUV coupé. Rispecchiando sempre il design minimalista scandinavo. Sono disponibili le versioni Dual Motor e Single Motor, quest’ultima dotata di trazione posteriore. Entrambe sono dotate di una batteria da 100 kWh. Polestar 4 rappresenta, al momento, l’auto di serie più veloce mai prodotta dal brand. Nella versione Long Range Dual Motor, è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, grazie a una potenza massima di 400 kW (544 CV). La versione Long Range Single Motor, invece, è equipaggiata con un motore posteriore da 200 kW (272 CV) e offre un’autonomia fino a 620 km secondo il ciclo WLTP. Chi vuole prenotare un test drive presso i Polestar Space di Milano e Roma può farlo a questo link.

“Entro settembre, con le prime consegne della 3, completamento della gamma”

Polestar ha diffuso le immagini (riprodotte sopra) del primo cliente a cui è stata consegnata la nuova 4 in Italia. Accompagnandole con un commento del numero uno della marca per il nostro mercato, Dimitris Chanazoglou: “Con l’avvio delle consegne di Polestar 4, inauguriamo ufficialmente una nuova era per Polestar in Italia. L’accoglienza che questa vettura ha riscosso sul mercato italiano è una chiara dimostrazione dell’entusiasmo e della fiducia che i nostri clienti ripongono nel marchio. Ho avuto il privilegio di incontrare il nostro primo cliente italiano, con il quale abbiamo condiviso l’esperienza di consegna premium distintiva di Polestar. Nel corso di settembre, le prime consegne della Polestar 3 completeranno la nostra gamma, consentendoci di rispondere a tutte le esigenze degli automobilisti italiani”.