Prime consegne del Tesla Semi alla Pepsi: Elon Musk ha celebrato l’evento con una diretta in cui ha svelato i dettagli della versione finale del camion elettrico.

Prime consegne del Tesla Semi a Pepsi e Frito Lay

Ci sono voluti 5 anni per passare dai prototipi iniziali alle prime consegne. Ma non è stato un lustro in cui Elon Musk e i suoi se ne sono stati con le mani in mano: hanno portato Model 3 e Model Y a conquistare il mondo delle auto elettriche. E quella era la precedenza, il Semi poteva aspettare. Ora i tempi erano maturi. E il Tesla Semi Delivery Event, tenuto in Nevada, ha celebrato la consegna all’azienda che vantava la prenotazione di più lunga data. Ovvero Pepsico., anche con il suo marchio Frito Lay. Sul palco un Musk raggiante, con giacchetta di pelle d’ordinanza e maglietta nera con il logo Semi. Accanto al capo, apparso per nulla stressato dalla vicenda Titter, Dan Priestley, Tesla Semi Program manager. I due sono partiti da una premessa: i mezzi pesanti rappresentano solo l’1% dei veicoli circolanti negli USA, ma sono responsabili del 20% delle emissioni. E il Semi arriva per questo: azzerare le emissioni assicurando una vita a bordo ineguagliabili.

I vantaggi sul diesel nei costi di esercizio

Ma è chiaro che ai camionisti e alle società di trasporto non interessano solo sostenibilità e comfort. Servono mezzi con capacità di carico, potenza e convenienza quanto e più dei mezzi pesanti diesel. Tesla nel Semi utilizza una trasmissione a tre motori che è sostanzialmente la stessa del Model S e del Model X Plaid. Priestley ha spiegato che uno dei motori è utilizzato per la velocità di crociera, per la massima efficienza nelle velocità autostradali. Gli altri due propulsori sono usati per la coppia durante l’accelerazione, creando un’esperienza di guida mai vista in un camion di questa taglia. Quanto alla capacità, è stato mostrato un video con un Semi a pieno carico che supera agevolmente un camion diesel in un tratto con una pendenza del 6%. Quanto all’autonomia, siamo sulle 500 miglia (poco più di 800 km) sempre a pieno carico. A dimostrarlo c’è un grafico con i consumi lungo un viaggio di questo tipo in California, con batteria al 97% alla partenza e residuo del 4% all’arrivo. Con un’efficienza che, secondo Tesla, può garantire fino a 70 mila dollari di risparmio all’anno nei costi di esercizio.

