Prima vacanza elettrica: Kia ev6 non delude, l’Alta Badia un po’

Mai più un’auto termica: Ambrogio se ne intende (da decenni cambia sistematicamente auto ogni 4 anni) ma dopo aver provato la sua prima elettrica, una fiammante Kia ev6 AWD, giura che non tornerà mai più indietro. Gode però di qualche privilegio, tipo ricarica sul lavoro a 15 kW in trifase. E le ferie in Alta Badia gli hanno riservato qualche brutta sorpresa con la ricarica…Raccontateci le vostre vacanze elettriche scrivendo a info@vaialettrico.it

di Ambrogio Gini

Percorro annualmente 40.000 km, prevalentemente in urbano ed extraurbano con punte di 2/300 km al giorno. Sostituisco l’auto ogni 4 anni perché mi permette un turnover ancora conveniente. L’autunno scorso dovendo sostituire l’auto ho iniziato a valutare l’acquisto di una elettrica.

Perchè ha scelto proprio la Kia ev6

Con un elevato chilometraggio giornaliero che necessita di carica quotidiana è per me impensabile pensare di dipendere dalle colonnine, fortunatamente posso disporre di un contatore trifase da 15 kW della mia attività e quindi ho scelto serenamente la soluzione elettrica. La mia scelta è caduta sulla Kia ev6 AWD…. perché ha 7 anni di garanzia a km illimitati, compresa la batteria garantita per un minimo del 70% della capacità….7 anni di manutenzione compresa… una linea molto accattivante ed originale…. Un layout degli interni e della strumentazione molto friendly ( ogni allusione alla Tesla é voluto) …. Una autonomia più che sufficiente per le mie esigenze.

Con la Kia ev6 ora spendo la metà

Ad oggi in poco più di 3 mesi ho percorso oltre 12.000 km e sono assolutamente entusiasta. Consuma meno di quanto dichiarato e questa è stata una meravigliosa sorpresa, probabilmente i miei 25 anni di cambio automatico mi hanno abituato ad una guida fluida che con l’elettrica è molto redditizia.

Quotidianamente ho un consumo medio tra i 14,5 e i 15,5 kw per 100 km e questo mi consente una spesa chilometrica di meno della metà di quanto non spendessi con la precedente (Mazda cx5 AWD 175 CV automatica).

Il consumo medio totale sui 12.000 km, con alcune puntate in autostrada a 120 km/h solitamente, è di 16,2 kw per 100 km.

La carico solitamente all’80% e parto il mattino con l’indovinometro che indica circa 450 km di autonomia….che sono sempre rispettati.

Il comfort è molto elevato, la guida fluida e riposante, se serve un sorpasso i 60 Kgm di coppia sono una garanzia.

In viaggio con Ionity: ed è subito all’80%



In occasione di un viaggio a Pisa (340 km) con Cruise control a 120 km/h fisso, sono arrivato a Pietrasanta ovest dopo 290 km con il 32% di batteria e ho sperimentato la carica alle colonnine Ionity da 350 kW, sono passato dal 32% all’80% in 14 minuti, quindi anche qui massima soddisfazione. In occasione di uncon Cruise control a 120 km/h fisso, sono arrivato a Pietrasanta ovest dopodi batteria e ho sperimentato la carica alle colonnineda 350 kW, sono passato dal 32% all’80% inquindi anche qui massima soddisfazione.

Ad agosto sono andato in vacanza in Alto Adige, partito col 100% e Cruise fisso a 120 km/h sono uscito a Trento dopo circa 260 km per caricare ad una Ionity da 350 kW, la batteria aveva ancora circa il 40% e in 21 minuti l’ho portata al 90%…intanto che con la famiglia si faceva colazione al bar della stazione Eni…ottimo direi.

Il viaggio è proseguito per Colfosco dove sono arrivato ancora con il 40% di batteria: totale 427 km, con un consumo medio di 16,75 kWh/100 km.

In Val Badia mi aspettavo di meglio in fatto di colonnine, le uniche 2 da 150 kW in zona sono: a Badia, in riparazione da settimane mentre quella di San Cassiano, pur risultando in funzione non mi ha permesso di caricare in alcun modo, nemmeno con l’intervento telefonico dell’assistenza – é una colonnina Alperia gestita da Neogy.

Ricariche lente: ho imparato come sfruttarle

Poco male, ho imparato ad utilizzare le diverse colonnine da 22 kW a 2 postazioni, abbastanza numerose e sempre libere, coniugando la spesa o lo shopping.

Un appunto negativo al comune di La Villa dove nel parcheggio centrale una colonnina di queste da 22 kW e due prese, ha un solo parcheggio dedicato mentre quello adiacente ha le righe blu…errore imperdonabile da matita rossa.

Soddisfatto al 100%: ma io ricarico nel box

Riassumendo, esperienza 100% soddisfacente, non tornerei mai ad una termica…. anche se sono convinto che ad oggi l’elettrica sia una meravigliosa esperienza per chi riesca a caricare nel proprio box a sufficienza per gestire l’intera giornata…

Cordiali saluti e complimenti per il “nostro” Vaielettrico.