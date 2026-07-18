Prima Tesla ora BYD: le due elettriche di Stefano













Prima Tesla ora BYD (model 3 e Dolphin Surf). Inizialmente Stefano era scettico sulle auto elettriche, ora ne ha una per sé e una per la moglie. E qui lo racconta. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Prima Tesla ora BYD: “E dire che ero scettico all’inizio…”

“È passato qualche anno da quando vi scrissi la prima volta. Un po’ contrariato da Green Deal e Greta Thumberg, per quella che sembrava un’imposizione sulle spalle degli automobilisti. Ma sotto sotto il motivo era che l’unica elettrica degna di nota per me era la Model 3 che allora era ancora troppo cara. E preferivo tenermi la mia Clio Dci da ben 20 km al litro. Poi però il vento è cambiato e finalmente due anni orsono arrivava per me il Tesla Day. Potenza, scatto fulmineo, stile di guida a cui ci si abitua subito e fa dire:“Indietro non torno piu”. La ricarica domestica in condominio senza problemi avendo il box sulla linea di casa. Che, piu che altro, non è un vero ricaricare ma un tenere sotto carica quando non in uso. All’inizio, con un semplice 3kW di tariffa,poi alzati a 5 per utilizzare al meglio il condizionatore d’estate. E poi i viaggi utilizzando solo i Supercharger dedicati fermandomi al 30/40 % e non andando oltre l’80. passato qualche anno da quando vi scrissi la prima volta. Un po’ contrariato da, per quella che sembrava un’imposizione sulle spalle degli automobilisti. Ma sotto sotto il motivo era che l’unica elettrica degna di nota per me erache allora era ancora troppo cara. E preferivo tenermi la mia. Poi però il vento è cambiato e finalmentearrivava per me il. Potenza, scatto fulmineo, stile di guida a cui ci si abitua subito e fa dire:“Indietro non torno piu”. La ricarica domestica in condominio senza problemi avendo il box sulla linea di casa. Che, piu che altro, non è un vero ricaricare ma unquando non in uso. All’inizio, con un semplicdi tariffa,poi alzatiper utilizzare al meglio il condizionatore d’estate. E poi i viaggi utilizzando solo i Supercharger dedicati fermandomi al 30/40 % e non andando oltre l’80.

“C’è sempre chi ti critica e predice disgrazie con l’elettrico”

Scopri che, accettando un po’ lo sbattimento di uscire dall’autostrada per le zone commerciali coi Supercharger, si trova meno casino. E si mangia meglio spendendo meno che in Autogrill. E chissenefrega di quella cosa tutta italiana che in viaggio bisogna metterci meno tempo possibile. C’è sempre qualcuno che ti critica, fa meglio di te e ha il percorso migliore. E qui viene il bello: quante critiche per quell’auto. “Si incendia, ti lascia a piedi, ci metti ore a ricaricare, dopo 4 anni si rompe la batteria e son dolori…Se hai bisogno di un meccanico chi chiami? Ti fa saltare il contatore, ti arriva una bolletta stratosferica e, per finire, la Finanza ferma i teslari per controllare il conto corrente“. Tutto detto da amici e parenti (anche stretti), un chiacchiericcio pieno di fake che conoscete bene, alimentato da influencer e tik toker dozzinali. Quelli che lavorare 8 ore non si usa piu, meglio stare sul divano a pensare a complotti di ogni tipo.

Prima Tesla ora BYD: “Quanto consumano e spendo”

O è il timore di dover sborsare i soldi? L’italiano è cosi, si lamenta di tutto, ma se c’è da fare la propria parte scarica ad altri il problema. Ricordo anni fa nelle domeniche a piedi: tutti ecologisti, pieni di slogan, ma il giorno successivo tutto dimenticato. Ma adesso ho assestato un secondo colpo e qualcuno mi ha già dato del folle per avere due elettriche in casa. Lo lascio sbollire e mi godo anche la Dolphin Surf, auto niente male, i cinesi da copioni adesso fanno da maestri. Un po’citycar, un po’ crossover, un po’ mini-Suv, un po’ tutto, ma unica, non dozzinale. 320 km di autonomia per mia moglie bastano, ne fa al massimo 200 a settimana. Ma è fondamentale che abbia la presa fast e la ricerca delle colonnine nelle mappe, per fare qualche viaggetto. Consumi ottimali (13kWh/100km). A proposito: con la Model 3 tengo una media annuale di 12,5 kWh/100km, alla faccia degli haters. Caricando a casa faccio 100km con 4 euro”. Stefano Maroso

Risposta . Il punto centrale in questi racconti è sempre lo stesso: il passaggio all’elettrico è sempre un po’ sofferto. Ma una volta fatto il passo, indietro non si torna: condividete?