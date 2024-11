Prima Suzuki elettrica, la eVitara

Prima Suzuki elettrica in arrivo a metà 2025, la eVitara. Tre le versioni: una con trazione anteriore e batteria 49 kWh, due con batteria 61 kWh (di cui una 4x4).

Prima Suzuki elettrica in tre versioni, anche con trazione 4×4

Dopo un’iniziale diffidenza per l’elettrico, anche Suzuki fa il grande salto con il suo primo modello, nato da una collaborazione con Toyota. Non è stato un passaggio facile, come ha spiegato con molta onestà il presidente e azionista Toshihiro Suzuki: “La eVitara è la nostra prima elettrica, sviluppata attraverso ripetuti tentativi ed errori per creare un BEV facile da usare per i nostri clienti“. Per il momento il costruttore giapponese non rivela un dato chiave come l’autonomia delle tre versioni, limitandosi a comunicarne potenza e coppia massima. Per la versione base siamo a 106 kW di potenza e 189 Nm di coppia massima. Per la versione intermedia a 128 kW e 189 Nm e infine, per la versione top a trazione integrale, a 128 kW per il motore anteriore e a 48 kW con il motore posteriore, con 300 Nm. Quanto alle dimensioni, la lunghezza è di 4,3 metri, la larghezza di 1,8 metri e l’altezza di 1,6 metri.

Versione top con due motori e trazione integrale

Suzuki nella presentazione online spiega che la eVitara nasce su una base tecnica di nuova concezione, la piattaforma HEARTECT-e, concepita per l’elettrico. Caratterizzata da “una struttura leggera, protezione ad alta tensione e un interno spazioso grazie al breve sbalzo. Il piano principale elimina i membri del sottopavimento per massimizzare la capacità della batteria“. Con un “eAxle altamente efficiente che integra il motore e l’inverter, insieme alle batterie al litio ferro-fosfato“. La versione a trazione integrale, che sarà sicuramente la più cosotsa della gamma, fruisce di un sistema 4WD con due assi elettrici indipendenti. Assicurando un “controllo preciso con un’eccellente reattività“. Vedremo quale sarà l’accoglienza del mercato europeo all’ennesimo Suv elettrico: ne sapremo di più quando Suzuki annuncerà autonomia e prezzi delle tre versioni. Visto anche che la Casa giapponese si è sempre distinta per listini piuttosto competitivi. L’arrivo sul mercatoè previsto per l’estate 2025.

