Prima stazione Leaseplan. E MyParking si allea con Repower

Prima stazione LeasePlan: la società di noleggio l’ha aperta a Fidenza, con il supporto di evway by Route220. E MyParking si allea con Repower.

Prima stazione Leaseplan, una ultrarapida a Fidenza

Con l’inaugurazione della stazione di ricarica emiliana, prende il via il progetto ready2e . Con l’ambizione di creare l’infrastruttura di ricarica LeasePlan, aperta al pubblico, per le tratte autostradali più importanti. Le stazioni di ricarica ultrarapide, posizionate a ridosso delle uscite dei caselli autostradali, sono realizzate in collaborazione con evway by Route220. Utilizzando al massimo la potenza disponibile, è possibile ricaricare in 40 minuti oltre l’80% della batteria per la maggior parte dei veicoli in circolazione: “Abbiamo aperto il 2021 con 4 auto su 10 noleggiate dai nostri clienti con alimentazione ibrida oelettrica“, spiega Viano. “E vogliamo continuare a investire per lo sviluppo della mobilità sostenibile. Per rendere vincente la scelta dell’elettrico è fondamentale la rete di ricarica, per superare il problema della range anxiety e dell’autonomia anche per i lunghi viaggi. E spiegare come la ricarica sia un processo semplice, veloce ed economico. LeasePlan vuole fare la sua parte, con vantaggi per i clienti possessori di energy key”.

Più ricariche nei 400 parcheggi affiliati a MyParking