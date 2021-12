Prima ricarica in A14: stazione HPC a Conero Ovest. E ora…

Prima ricarica in A14: è una stazione HPC installata da Free to X a Conero Ovest, all’altezza di Ancona. Inizia la copertura dell’autostrada sulla dorsale adriatica.

Prima ricarica in A14: ecco le altre 10 in arrivo in autostrada

È la quarta stazione di ricarica HPC (fino a 300 kW di potenza) aperta da Free to X nella rete di Autostrade per l’Italia (ASPI). Prima c’erano state Secchia Ovest (Modena), Flaminia Est (a nord di Roma) e San Zenone Ovest (a sud di Milano), tutte in A1. Sono le prime 4 tessere del piano che prevede in due anni la realizzazione di un network di 100 stazioni HPC nella rete ASPI, con interdistanza media di 50 km l’una dall’altra. Ora, ci fa sapere Free to X, sono in fase avanzata altri 10 cantieri presso le aree di servizio di Secchia Est (A1 – Bologna-Milano), Giove Ovest (A1 – Firenze -Roma), Teano Ovest (A1 – Roma-Napoli), San Nicola Est (A1 – Napoli-Roma) La Pioppa Est e Ovest (A14 -Bologna-Rimini), Arda Ovest (A1 – Milano-Bologna), Brianza Nord(A4 Milano-Brescia), Monferrato Est/Ovest (A26 – Genova-Gravellona). Altri verranno attivati in gennaio nel centro sud lungo la dorsale adriatica in A14 e A16.

Prima ricarica in A14 e …/ Come si muove Free To X

Le richieste di allaccio ai distributori locali di energia e i progetti per l’intero piano sono già definiti, mentre il via libera dagli enti locali per ora è acquisito al 65%. Con procedure competitive sono stati selezionati i fornitori di attrezzature come cabine di trasformazione e colonnine (per queste ultime ha vinto la Alpitronic di Bolzano). Free to X conta di attivare in media 4/5 stazione al mese, fino al completamento del piano. L’investimento complessivo è di 75 milioni, autofinanziati dalla società del gruppo ASPI. Per i clienti l’accesso alle colonnine è possibile grazie alle app o alle card di tutti i principali operatori della ricarica. Il 21 dicembre è stato annunciato un accordo anche con la rete Intercharge di Hubject, condivisa da oltre 1.000 operatori B2B della ricarica, con 400 mila colonnine in 52 Paesi. I progetti di Free To X ora riguardano la realizzazione di stazioni di ricarica fuori rete (primo contratto con gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa). E di stazioni di carburanti alternativi, come LNG e Idrogeno.

Colonnine in Autostrada: l’ART definisce le nuove regole

Ma in autostrada non ci saranno solo le stazioni Free to X. E ora l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha indetto una consultazione pubblica per stabilire gli schemi dei bandi di gara. A questi si dovranno attenere i concessionari autostradali per l’affidamento in sub-concessione di distribuzione carburanti, ristoro e ricarica elettrica. Si possono formulare osservazioni e proposte entro il 24 gennaio. «Le misure in consultazione sono finalizzate ad aprire i mercati, contenere i costi per gli utenti e riequilibrare i rapporti contrattuali. Definendo una cornice regolatoria chiara e stabile in un mercato in forte evoluzione», spiega il Presidente dell’Autorità, Nicola Zaccheo. Tra i principi in consultazione, la tutela dell’utente rappresenta un punto focale. Con misure come una disciplina uniforme per la moderazione dei prezzi e la pubblicazione dei listini, anche online, per la ricarica elettrica, con massima apertura del mercato.