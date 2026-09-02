Prima Range Rover elettrica con autonomia 600 km













Prima Range Rover elettrica, finalmente ci siamo: svelato dopo una lunga attesa il modello a batterie della marca britannica.

Prima Range Rover elettrica con maxi-batteria da 118

Il target è chiaro: un cliente di fascia molto alta in grado di pagare un prezzo salato, oltre 160 mila euro, Con un modello dotato di due motori elettrici per una potenza massima cumulativa di 550 CV. Notevole anche la coppia massima, che arriva a 850 Nm. E notevole anche la capacità netta della batteria, ben 118,5 kWh. Batteria che, nonostante il peso non trascurabile del veicolo, consente di disporre di un’autonomia fino a 600 km. Ma non bisogna pensare a ricariche che durano un’eternità: l’architettura a 800V permette di arrivare fino a 350 kW. Con le colonnine che supportano questa potenza, si può passare dal 10 all’80% di in 22 minuti, recuperando 220 km di autonomia in 10 minuti.

Ricarica fino a 350 kW, prezzo oltre 160 mila euro

Stiamo parlando di una Range Rover e quindi è di prammatica la capacità di gestire le situazioni più estreme in fuoristrada. Guadi compresi, dato che questo modello è in grado di attraversare l’acqua alta fino a 90 cm (foto in alto). Con gli allagamentoi così frequenti di questi tempi… Nel comunicato che annuncia l’arrivo della prima Land Rover a batterie si enfatizza un vantaggio dell’elettrico. Ovvero una trazione iper-reattiva: 50 millisecondi, 100 volte più veloce del termico. La modalità One Pedal qui è al servizio del fuoripista, consentendo di ripartire in salite fino a 33°. Il prezzo, come si diceva, è ragguardevole: siamo a oltre 160 mila euro, non proprio un’auto per tutti.