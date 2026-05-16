Prima le auto elettriche o le colonnine? Dipende: nelle città del Nord, per esempio….







Ogni analisi sulla diffusione delle mobilità elettrica si scontra con il classico dilemma “dell’uovo e della gallina”: in altre parole, vengono prima le auto elettriche o le colonnine? Prova a rispondere il professor Francesco Luigi Milone del Politecnico di Torino, che assieme al professor Giulio Zotteri ha concluso e si appresta a pubblicare un innovativo studio sull’interazione tra diffusione delle auto elettriche e sviluppo delle infrastrutture di ricarica in Italia. Lo studio sarà la base di discussione per l’evento del 21 maggio a Roma “Barriere economiche alla diffusione dell’auto elettrica” organizzato da ECCO Climate in collaborazione con Vaielettrico.

Il mercato dell’auto elettrica, spiega il professor Milone, si caratterizza per una sua «esternalità incrociata»:

i consumatori acquistano auto elettriche solo se esiste una rete di ricarica capillare;

acquistano auto elettriche solo se esiste una rete di ricarica capillare; gli operatori investono nelle colonnine soltanto se cresce il numero di veicoli elettrici circolanti.

Questo crea una fase iniziale di stallo, particolarmente evidente in Italia, dove le immatricolazioni restano intorno al 4-5% e la densità di colonnine è ancora molto inferiore rispetto al Nord Europa.

Incentivare le auto ha più impatto. Ma solo nelle aree ricche

Lo studio mostra però che la situazione è più complessa di quanto spesso venga raccontato. A livello nazionale, incentivare l’acquisto di auto elettriche sembra avere un impatto maggiore rispetto agli incentivi per le infrastrutture: un raddoppio dello stock di auto elettriche porta a un aumento del 45% delle colonnine, mentre un raddoppio delle colonnine genera in media solo un +19% di immatricolazioni EV.

Tuttavia, Milone sottolinea che la media nazionale nasconde realtà molto diverse. Il mercato italiano è composto da molti «sottomercati regionali», influenzati da fattori socioeconomici differenti. In alcune aree — soprattutto urbane, ad alto reddito e con popolazione giovane — aumentare le infrastrutture di ricarica accelera fortemente la diffusione dell’elettrico. In altre zone, invece, soprattutto rurali o a basso reddito, la semplice presenza di colonnine non basta: servono incentivi diretti all’acquisto delle auto.

Tra i fattori che incidono maggiormente emergono:

reddito disponibile;

età media della popolazione;

densità abitativa;

abitudini di mobilità quotidiana;

caratteristiche territoriali e geografiche.

Il rischio di una transizione a due velocità

Lo studio evidenzia anche il rischio di una transizione “a due velocità”: Nord e grandi città avanzano rapidamente verso l’elettrico, mentre Sud e aree interne rischiano di restare indietro se le politiche continueranno a essere uniformi su scala nazionale.

Per questo Milone propone una strategia basata su politiche nazionali ma differenziate regionalmente, calibrate sulle caratteristiche economiche e sociali dei territori. In alcune regioni avrebbe più senso incentivare l’acquisto dei veicoli, in altre investire soprattutto sulle colonnine.

L’intervista affronta anche il ruolo dell’industria automobilistica e degli operatori della ricarica. Secondo Milone, molte aziende stanno già adottando logiche selettive, concentrando le infrastrutture nelle aree urbane e turistiche dove il ritorno economico è più favorevole. Tuttavia, manca ancora una visione complessiva basata sui diversi sottomercati italiani.

Una transizione ecologica a trazione regionale?

Infine, il professore amplia il ragionamento all’intera transizione energetica. Lo stesso approccio metodologico potrebbe essere applicato anche ad altri ambiti, come:

efficientamento energetico degli edifici;

accumuli;

autoproduzione da rinnovabili;

processi industriali.

L’idea di fondo è che la transizione ecologica non possa essere gestita con strumenti identici ovunque, ma richieda politiche territoriali mirate, costruite sulle specificità economiche, sociali e geografiche delle diverse aree del Paese. Nella realtà italiana quindi, gli incentivi dovrebbero essere disciplinati e gestiti dalle Regioni.

Se ne parlerà il 21 a Roma, con ECCO e Vaielettrico

C’è da scommettere che questa “provocazione” terrà banco a Roma, giovedì 21 prossimo, nei dibattiti organizzati dal think tank ECCO Climate con Vaielettrico sul tema: “Barriere economiche alla diffusione dell’auto elettrica“.

La sede è CEOforLIFE Clubhouse, Piazza di Monte Citorio 116, Roma, dalle 15.00 alle 17.30. I lavori prevedono due distinti momenti, uno dedicato al confronto fra gli stakeholder della mobilità sostenibile, l’altro al confronto con i decisori politici. L’evento si tiene nell’ambito della “Settimana della sostenibilità” promossa da ASviS.

QUI IL LINK PER LA REGISTRAZIONE

Questo il Programma:

INTRODUZIONE AI LAVORI

Massimiliano Bienati, Responsabile Politica Trasporti, ECCO

15:00-16:30. Prima parte: “ Flotte aziendali, infrastrutture di ricarica, oneri e fiscalità: quali leve per lo sviluppo del mercato dell’auto elettrica in Italia?“

Caterina Molinari, Senior Policy Advisor Finanza, ECCO

Intervistata da: Eleonora Rinaldi, Press Officer, ECCO

TAVOLA ROTONDA

Andrea Boraschi, Direttore, Transport & Environment Italia

Andrea Cardinali, Direttore, Unrae

Francesco Naso, Segretario Generale, Motus-E

Marc-Oliver Rossi, Chief Commercial Officer, Atlante Italia e Svizzera

Andrea Zatti, Docente di finanza pubblica e politiche pubbliche, Università di Pavia

Moderano: Massimo Degli Esposti e Mauro Tedeschini, Vaielettrico

16:30-17:30. Seconda parte “Sviluppi normativi e coerenza con gli obiettivi di transizione energetica e climatica nei trasporti“

KEYNOTE SPEECH

Enrico Giovannini, Co-fondatore e Direttore Scientifico, ASviS

PANEL DI DISCUSSIONe

Alessandro Cattaneo, IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, Camera dei Deputati*

Massimo Milani, Segretario VIII Commissione Ambiente, territorio, Lavori Pubblici, Camera dei Deputati

Antonio Misiani, Vicepresidente Commissione Bilancio, Senato della Repubblica

Dario Tamburrano, Parlamentare Europeo e Shadow Rapporteur Commissione Trasporti sulla proposta di nuovo Regolamento per le Corporate fleet

Modera: Davide Panzeri, Responsabile Politiche Italia-Europa, ECCO

CONCLUSIONI

Matteo Leonardi, Co-fondatore e Direttore Esecutivo, ECCO

Per chi non potrà essere a Roma e partecipare in presenza, è possibile richiedere l’accesso alla diretta streaming A QUESTO LINK

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Per maggiori informazioni, contattare: Matteo Viola, Events & Communications Officer, ECCO

matteo.viola@eccoclimate.org.