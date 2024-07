Prima dell’auto elettrica, dateci un’infrastruttura di ricarica

Prima di costringerci ad acquistare auto elettriche dateci una decente infrastruttura di ricarica. In Spagna per esempio… E’ l’appello di Massimo. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

In Spagna è tutto un altro mondo

“S “S sulla arretratezza delle infrastrutture italiane. eguo da tempo il vostro sito per meglio comprendere le dinamiche che dovrebbero portarci al totale utilizzo delle vetture elettriche. Ma aldilà delle varie scaramucce tra chi dice che le auto elettriche sono una bufala o perlomeno non reggono il confronto con le vetture tradizionali a motore a scoppio e voi che, giustamente, sostenete il contrario ritengo che si debba realisticamente fare una considerazione

Ora sono in Spagna in vacanza e devo evidenziare che in molti distributori di carburante vengono installate colonnine per la ricarica elettrica. Un nuovo supermercato appena costruito ha nel suo parcheggio ben otto colonnine! Cose che in Italia sono impensabili!

Qualche giorno fa a causa del gran caldo in molte zone d’Italia vi è stato un blackout elettrico per maggior uso di condizionatori. Come è pensabile che manchi corrente solo per un maggior uso di condizionatori e se si fossero assommate tante colonnine di ricarica in uso?

Prima di spingere e/o costringere la gente ad acquistare auto elettriche sarà meglio adeguare le infrastrutture! Altrimenti rimarrà solo una battaglia contro i mulini a vento !!

Bisogna essere realistici prima di intraprendere battaglie del genere! „ Massimo Vasone

Ionity a Bologna, ricarica con sorpresa

Risposta-Siamo i primi a sostenere che l’infrastruttura di ricarica italiana ancora non funziona come dovrebbe. Il numero di punti di ricarica supera ormai quota 50.000 e altri 18.880, tutti fast e iper fast, saranno installati a breve grazie ai bandi Pnrr. Siamo i primi a sostenere che l’italiana ancora. Il numero di punti di ricarica supera ormai quota 50.000 e altri 18.880, tutti fast e iper fast, saranno installati a breve

Tuttavia la distribuzione è a macchia di leopardo, molte colonnine sono inattive, il mix fra ricariche lente e veloci non è ancora ottimale. Per non parlare della giungla delle tariffe e delle cervellotiche app per gestirle.

Disciplinare il servizio di ricarica e migliorare l’infrastruttura, però, non ci pare un’impresa impossibile. E’ molto più difficile diradare il fumus mediatico scatenato contro le auto elettriche, convincendo gli automobilisti a comprarle. Quando ne circoleranno molte di più, l’infrastruttura si adeguerà.

Gli impianti “giusti” funzionano eccome

non partiamo da zero. Proprio oggi ho ricaricato all’unica occupati tutti i 12 stalli. Per metà da auto di turisti stranieri. Aggiungiamo che c’è molto da fare, ma. Proprioall’unica stazione Ionity presente a Bologna e con mia grande sorpresa ho trovato. Per metà da auto di turisti stranieri.

centro commerciale a meno di un chilometro dal casello autostradale Bologna Nord. Morale: gli impianti collocati nei punti giusti, E’ ubicata nel parcheggio libero di una meno di un chilometro dal casello autostradale Bologna Nord. Morale: gli impianti al giusto prezzo , funzionano eccome.