Prima assoluta Audi Q4 e tron a Milano. Dal giorno dopo presentazione ufficiale (il 15 aprile), il nuovo Suv elettrico sarà in mostra alla Biblioteca degli Alberi.

Prima assoluta Audi Q4, l’elettrica meno costosa

Sarà un’installazione di Mario Cucinella a fare da sfondo alla Q4 e-tron, in una “vetrina” nel cuore verde di Milano durante la Interni Designer’s Week (12-23 aprile). L’evento di presentazione si terrà il 16, nel giardino botanico contemporaneo di Porta Nuova nato nel 2019. Ma durante tutto il periodo della Designer’s Week in via Montenapoleone sarà esposta l’Audo elettrica più prestazione, l’Audi RS e-tron GT(qui altre info).

La Q4 è Un modello piuttosto atteso perché rende un po’ più umani i prezzi e le dimensioni dei modelli elettrici Audi. Le prenotazioni sono già aperte da febbraio sul portale dedicato, ma le informazioni sono state rilasciate col contagocce. Si sa che “le versioni in gamma accederanno pressoché integralmente agli incentivi statali“. E quindi che i vari allestimenti avranno prezzi contenuti entro i 60 mila euro.

La stessa “biancheria intima” della Volkswagen ID.4

La Q4 e-tron nasce sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, la stessa di ID.4 e ID.5. Con cui, per usare un’espressione cara ai media tedeschi, il nuovo Suv “condivide la biancheria intima”. Sarà disponibile anche con trazione integrale e ha dimensioni tutto sommato compatte: la lunghezza è di 4,6 metri, quindi 12 cm. in più dell’Audi Q3. I pacchi-batterie disponibili dovrebbero essere due: uno da 52 kWh (circa 350 km di autonomia) e uno da 77 kWh (oltre 520 km). Qui altre info.