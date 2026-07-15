Prezzo Volkswagen ID. Cross da 28 mila euro, per la versione con motore da 85 kWh, batteria da 37 kWh e 315 km di autonomia.

Prezzo Volkswagen ID. Cross, in arrivo dall’autunno

La ID.Polo sarà disponibile dall’autunno con due tagli di batteria, da 37 o 52 kWh netti. Nel primo caso l’autonomia è di 315 km, nel secondo di 435 km. Tre invece i motori tra cui scegliere: da 85, 99 o 155 kW, quest’ultimo disponibile solo sulla versione con batteria più capace. Quanto alla ricarica, la batteria più piccola si rifornisce dal 10 all’80% in 27 minuti, mentre con la batteria più capace di minuti ne bastano 24. Potenza massima di ricarica rispettivamente di 90 o 105 kW. Per ora è stato comunicato solo il prezzo della versione più economica, 28 mila euro come si diceva. Una cifra competitiva? Il primo paragone che viene da fare è con la VW T-Cross a benzina, che ha dimensioni simili (è più corta di 2 cm). E che nella versione più economica 1.0 TSI Life parte da 27.200 euro, cifra non lontana. È chiaro che la versione base, con un’autonomia contenuta, è vista più che altro come seconda auto per la città. Mentre la più costosa, con 435 km, si presta a viaggi più lunghi.

C’è la presa per ricaricare bici elettriche o altro