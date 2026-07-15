Prezzo Volkswagen ID. Cross da 28 mila euro, per la versione con motore da 85 kWh, batteria da 37 kWh e 315 km di autonomia.
Prezzo Volkswagen ID. Cross, in arrivo dall’autunno
La ID.Polo sarà disponibile dall’autunno con due tagli di batteria, da 37 o 52 kWh netti. Nel primo caso l’autonomia è di 315 km, nel secondo di 435 km. Tre invece i motori tra cui scegliere: da 85, 99 o 155 kW, quest’ultimo disponibile solo sulla versione con batteria più capace. Quanto alla ricarica, la batteria più piccola si rifornisce dal 10 all’80% in 27 minuti, mentre con la batteria più capace di minuti ne bastano 24. Potenza massima di ricarica rispettivamente di 90 o 105 kW. Per ora è stato comunicato solo il prezzo della versione più economica, 28 mila euro come si diceva. Una cifra competitiva? Il primo paragone che viene da fare è con la VW T-Cross a benzina, che ha dimensioni simili (è più corta di 2 cm). E che nella versione più economica 1.0 TSI Life parte da 27.200 euro, cifra non lontana. È chiaro che la versione base, con un’autonomia contenuta, è vista più che altro come seconda auto per la città. Mentre la più costosa, con 435 km, si presta a viaggi più lunghi.
C’è la presa per ricaricare bici elettriche o altro
Le dimensioni della ID.Cross, come di diceva, sono abbastanza compatte: è lunga 4.153 mm, alta 1.581 e larga 1.794. Le ruote, disponibili nelle varianti da 17 a 20 pollici, presentano un passo di 2.601 mm. La base tecnica è la MEB+ (evoluzione più recente della piattaforma elettrica modulare). Nel comunicato di lancio Volkswagen enfatizza la presenza della funzione Vehicle-to-load, che consente di alimentare altri dispositivi, con una potenza massima di 3,6 kW. Esempio: chi porta con sé le bici elettriche nel fine settimana, col gancio di traino a innesto con carico statico verticale di 75 kg può ricaricarle con un adattatore con spina . Collegandole mediante la presa di ricarica esterna Schuko del SUV. All’interno il Digital Cockpit ha una diagonale di 26,0 cm (10,25 pollici) . A sinistra un tachimetro classico, a destra un contagiri, che non indica il numero di giri del motore, bensì l’erogazione o l’assorbimento di energia del sistema di trazione.