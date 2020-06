Prezzo Volkswagen ID.3: si parte da 37.350, per ora. Si tratta della versione d’attacco della 1st Edition. Seguiranno nei prossimi mesi versioni meno costose.

Prezzo Volkswagen: con rottamazione siamo a 31.350

Dopo mesi d’attesa (e una avvio produttivo molto tormentato), ora si possono tramutare in contratti i pre-ordini con anticipo già firmati nel 2019. Chi aveva aderito al pre-booking, potrà andare in una concessionaria Volkswagen, scegliendo tra tre configurazioni. Sono la ID.3 1ST , ID.3 1ST Plus e ID.3 1ST Max. I prezzi di listino italiani sono: da 37.350 Euro per la ID.3 1st , da 43.650 Euro per la ID.3 1st Plus e da 47.950 Euro per la ID.3 1st Max. Tutti al lordo degli incentivi: con rottamazione la versione meno cara parte da 31.350.

Per avere la macchina a settembre, come promesso, bisognerà però entrare a far parte del 1st Mover Club. L’adesione consente ai Clienti un’interazione diretta con la Volkswagen e i suoi esperti. Oltre a garantire lo sconto delle prime tre rate della formula finanziaria Progetto Valore o dei primi tre canoni del Noleggio Volkswagen. In pratica: un gruppo di precursori con cui la Volkswagen resterà i costante contatto anche per verificare che tutto funzioni a dovere.

Prime consegne a settembre con software incompleto

Resta infatti in sospeso il tema del software, che tanto ha fatto soffrire gli ingegneri di Wolfsburg nella fase d’avvio della produzione (guarda l’articolo). Sentiamo quel che dice la Volkswagen nella sua nota ufficiale: “Gli aderenti al pre-booking della ID.3 possono scegliere tra due opzioni: la prima è la consegna della propria ID.3 1ST all’inizio di settembre, che include l’adesione all’ID.3 1ST Mover Club”.

“Questa scelta porta con sé numerosi vantaggi e un aggiornamento software per l’attivazione di due funzioni digitali all’inizio del 2021. All’arrivo sul mercato in settembre, infatti, la funzione di connettività smartphone App-Connect di serie su tutte le versioni e la funzione di profondità dell’head-up display con realtà aumentata della ID.3 1ST Max non saranno ancora state attivate“. Chi invece non ne vuole sapere di 1st Mover Club, non avrà l’auto prima del quarto trimestre del 2020, ma “con tutte le funzioni attivate al momento del ritiro“.

Ai primi acquirenti 2.000 kWh di ricarica gratis

Morale della favola: al completamento della software mancano ancora due tasselli. Chi accetta di ritirare la macchina “incompleta”, verrà coccolato con i vantaggi di cui sopra, con successivo aggiornamento da remoto (OTA). Gli altri avranno l’auto con il software completo, ma non a settembre, bensì due-tre mesi dopo. Tutte le configurazioni di questa 1st Edition hanno una batteria da 58 kWh effettivi, con autonomia dichiarata di 420 km.

Motore elettrico da 150 kW di potenza e 310 Nm di coppia massima, con accelerazione 0-60 km/h in 3,4 secondi. Ricarica da 11 kW in corrente alternata e 100 kW in corrente continua. E a tutti gli acquirenti di questa ID.3 1st edition nel prezzo Volkswagen sono garantiti per un anno 2.000 kWh o 600 euro di ricarica inclusa nell’app o nella card We Charge. Oltre a un bonus di 600 euro per l’acquisto di una wall box Elli, l’azienda di soluzioni energetiche del Gruppo tedesco.