Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Prezzo Tesla Model 3 a 35.990 euro, grazie al bonus di 4.000 euro che la marca di Elon Musk offre fino al 31 marzo. È la prima reazione alla falsa partenza 2025.

Prezzo Tesla Model 3: taglio di 4 mila euro fino a fine marzo

Si sa che, tra tutti i costruttori di auto, Tesla è il più spregiudicato nell’utilizzare la leva del prezzo. Più verso il basso che verso l’alto, reagendo con decisione ai momenti difficili. La versione proposta a 35.990 euro è ovviamente la entry level, con trazione posteriore, comunque contrassegnata da dati tecnici tutt’altro che disprezzabili. Con 513 km di autonomia, 201 km/h di velocità massima e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi. In questa fascia di prezzo, non c’è concorrenza che tenga, elettrica o non. Più che sul prezzo secco, sul sito ufficiale Tesla ora si enfatizza soprattutto la soluzione di acquisto rateale, con rate da 306 euro al mese. Il taglio del prezzo arriva dopo un mese di gennaio difficile per Tesla, in particolare per Model 3, che ha immatricolato solo 141 auto, scivolando al 15° posto tra le auto elettriche più vendute in Italia.

Inizio d’anno orribile per le vendite in tutta Europa

Gennaio 2025 è stato un mese orribile per Tesla in tutta Europa, non solo in Italia. Anzi, nel resto del Continente i cali sono stati ancora più vistosi. È vero che la marca di Elon Musk tende a concentrare le consegne nelle ultime settimane del trimestre. Ma ad essere impietoso è un confronto omogeneo come quello con il gennaio del 2024. In Francia le vendite sono calate addirittura del 63,4%, in Germania del 59,5%, in Spagna del 75,4%. Un po’ meglio è andata solo nel Regno Unito, dove comunque il calo è stato a due cifre: -18,2%. Si può discutere all’infinito sulle cause. C’è chi cita il rtiardo nell’arrivo della nuova versione della Model Y. E chi tira in ballo le antipatie che Elon Musk si è attirato appoggiando le destre più estreme in tutta Europa, a partire dalla Germania. Basterà la medicina dei prezzi e l’arrivo della nuova Model Y per guarire il malato? Già a fine febbraio cominceremo a capire.

Il caso della Tesla incidentata: rottamare o non rottamare? Guarda il nuovo VIDEO di Luca Palestini

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico