Prezzo poco chiaro sulla app di ricarica? Marcello ritiene di sì, dopo avere utilizzato ChargeCar per rifornire in una stazione Enel X di Arezzo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo l’indirizzo mail per scriverci: info@vaielettrico.it

Prezzo poco chiaro? “Al prezzo di ChargeCar mancava l’IVA…”

“V i invio copia della mail di protesta che ho inviato a ChargeCar: “Scrivo per segnalare un problema riscontrato durante la mia prima esperienza di ricarica con la vostra applicazione. Come si evince dallo screenshot allegato, l’importo indicato al kWh era di 0,61€. Tuttavia, al momento del pagamento, ho notato che l’importo addebitato è superiore a quanto previsto. Desidero far notare che da nessuna parte dell’applicazione o durante il processo di ricarica viene specificato che il prezzo di 0,61€/kWh è da intendersi al netto dell’IVA. Ritengo che questa mancanza di chiarezza sia scorretta e possa indurre i clienti a fraintendimenti. Chiedo pertanto di voler verificare l’accaduto e provvedere al rimborso della differenza indebitamente addebitata. Inoltre, suggerisco di provvedere a rendere più chiare le informazioni relative ai prezzi sull’applicazione, specificando inequivocabilmente se l’importo indicato è comprensivo o meno di IVA “ . Marcello D’Angelo

La convenienza c’è, meglio accompagnarla con più trasparenza

Risposta. ChargeCar ci risulta essere una app sviluppata a Reggio Emilia all'interno di Innovation Club, con lo scopo di rendere la ricarica più semplice e intuitiva. Sul caso in questione ci sentiamo di dire due cose. La prima: in effetti sarebbe meglio, per chiarezza, esplicitare il prezzo comprensivo di Iva, dato che in genere è a questo che si fa riferimento per capire se l'importo è conveniente. La seconda: una convenienza sembra esserci comunque, anche se al momento capire qual è la migliore nel mare magno di app che esistono è sempre difficile. Se consideriamo il prezzo pagato al lordo dell'IVA (25,16 euro), vediamo che il costo al kWh è stato di 0,738 euro. In una colonnina di questo tipo (DC da 75 kW) la stessa Enel X fa pagare 0,84 IVA inclusa.