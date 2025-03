Prezzo marginale dell’energia elettrica: così siamo schiavi del gas

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il prezzo dell’energia elettrica che tutti paghiamo in bolletta dipende quasi esclusivamente dal prezzo del gas utilizzato nelle centrali termoelettriche. Ma perché mai, viene da chiedersi, se la quota del gas nel mix energetico italiano è in continua diminuzione e oggi copre meno del 50% della domanda? E perché l’avanzata delle molto più economiche fonti rinnovabili, ora al 43% del mix, non si scarica sui prezzi? Lo spiega, in parole semplici, questo articolo comparso sul sito di Octopus Energy Italia e che oggi riportiamo. L’ha firmato un amico di Vaielettrico: l’Amministratore Delegato Giorgio Tomassetti.

di Giorgio Tomassetti

Quando premi l’interruttore della luce, probabilmente non pensi a come viene stabilito il prezzo dell’energia che stai usando. Eppure, dietro c’è un sistema preciso: il meccanismo del prezzo marginale.

Ogni giorno, diverse fonti di energia – solare, eolico, idroelettrico, gas e altre – immettono elettricità nella rete. L’energia prodotta al costo più basso (di norma quella proveniente dalle rinnovabili) viene utilizzata per prima.

Ma il prezzo finale dell’elettricità è determinato dall’ultima fonte attivata per coprire la domanda, che è anche la più costosa. In Italia è spesso il gas.

Come funziona il prezzo marginale?

Immagina che in un determinato momento della giornata la domanda di energia sia pari a 1000 MWh e che questa energia venga coperta da diverse fonti:

Solare ed eolico: forniscono i primi 400 MWh a un costo molto basso o nullo.

Idroelettrico: aggiunge altri 300 MWh, anch’essi a un costo relativamente basso.

Centrali a gas: per soddisfare il fabbisogno rimanente di 300 MWh, è necessario accendere una centrale a gas, che ha un costo più elevato.

Chi stabilisce il prezzo finale?

Nel mercato dell’energia, il prezzo è fissato dall’ultima unità di produzione necessaria per soddisfare la domanda (chiamata marginal unit). In questo caso, si tratta della centrale a gas.

Se, in quel dato momento, il gas costa 120 €/MWh, questo sarà il prezzo applicato a tutta l’energia venduta, anche se una parte proviene da fonti rinnovabili che sarebbero potute costare molto meno.

Cosa significa per te?

Se scegli un fornitore di energia rinnovabile, contribuisci a rendere il mix energetico più pulito e all’abbassamento dei prezzi dell’energia, ma purtroppo il prezzo finale della tua bolletta risente ancora dell’andamento del prezzo del gas. Se il prezzo del gas aumenta e, come accade quasi sempre in Italia, le rinnovabili non sono sufficienti a coprire il fabbisogno, anche il prezzo dell’energia elettrica aumenta.

Problemi derivanti da questo sistema

Le energie rinnovabili costano meno da produrre, ma finché la loro quantità non aumenterà, il loro prezzo sul mercato sarà comunque vincolato a quello delle fonti fossili. Se il prezzo del gas sale (ad esempio per tensioni geopolitiche), anche l’elettricità diventa più cara. I consumatori pagano un prezzo più alto anche quando l’energia verde è disponibile in abbondanza.

Infatti, come avrai capito, se durante la giornata è necessario attivare una centrale a gas per coprire anche solo una minima parte del fabbisogno energetico, sarà comunque il prezzo del gas a stabilire il costo dell’elettricità, sebbene la maggior parte di essa provenga da fonti più economiche come sole e vento.

Allora perché si usa questo sistema?

Il prezzo marginale è stato implementato con l’obiettivo di garantire l’energia necessaria a coprire il fabbisogno energetico in un dato momento a ogni costo. Con l’attuale volatilità del mercato e i danni causati dai combustibili fossili al nostro pianeta, questo modello non è più sostenibile.

Perché il sistema attuale è obsoleto?

Il sistema del prezzo marginale è nato in un’epoca dominata dalle centrali a combustibili fossili, quando si pensava che l’energia sarebbe stata sempre a basso costo. Questo modello punta a coprire la domanda energetica senza una vera ottimizzazione dei costi. Oggi, con l’innalzamento crescente dei prezzi, non possiamo lasciare che la priorità sia solo coprire il fabbisogno: è fondamentale farlo assicurando prezzi accessibili per tutti.

L’energia pulita può essere la soluzione, ma per sfruttarne appieno i vantaggi serve un cambiamento nel modo in cui il mercato viene regolato. È tempo di ripensare il sistema per renderlo più sostenibile, trasparente e vantaggioso per tutti.

Il mercato dell’energia è stato progettato per fonti programmabili, come il gas o il carbone: quando c’è più domanda, basta accendere un impianto e produrre più energia.

Le rinnovabili, invece, funzionano in modo diverso: il sole splende e il vento soffia senza seguire gli orari di picco della domanda. Non possiamo “accendere” un impianto fotovoltaico come faremmo con una centrale a gas.

Se non abbiamo abbastanza accumulo o un sistema flessibile, rischiamo di sprecare energia rinnovabile quando è disponibile in abbondanza e di dover comunque pagare il gas nei momenti di picco.

Il ruolo della flessibilità

Per rendere il sistema energetico più efficiente e sostenibile, è fondamentale integrare tecnologie avanzate che permettano una gestione più intelligente dell’energia. Soluzioni come le reti intelligenti (smart grid), i sistemi di accumulo e la gestione dinamica della domanda consentono di ottimizzare l’uso delle rinnovabili e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Inoltre, grazie agli strumenti digitali e all’intelligenza artificiale, è possibile prevedere la produzione di energia rinnovabile e bilanciare la rete in tempo reale, evitando sprechi e garantendo prezzi più equi per i consumatori.

L’importanza delle energie rinnovabili

La soluzione è ridurre la dipendenza da fonti fossili! Più energia rinnovabile significa meno impatto delle fluttuazioni di prezzo e più stabilità per le bollette.

Più solare ed eolico significa meno dipendenza da fonti instabili e costose come il gas.

Con un sistema energetico rinnovabile:

-Il prezzo dell’elettricità, sebbene meno prevedibile, può essere ottimizzato grazie alla tecnologia.

-Si riducono le emissioni di CO2, aiutando a contrastare il cambiamento climatico.

-I costi per famiglie e imprese si abbassano nel lungo periodo.

-Si incentiva la produzione locale di energia, riducendo la dipendenza dalle importazioni.

Grazie all’innovazione tecnologica e al miglioramento delle batterie di accumulo, le fonti rinnovabili sono sempre più affidabili e in grado di fornire energia anche quando il sole non splende o il vento non soffia.

