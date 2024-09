In Spagna, le rinnovabili al 2030 faranno crollare la bolletta del 40%

I prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica in Spagna potrebbero scendere del 50%, rispetto alla media dello scorso anno, se entro il 2030 il Paese raggiungesse gli obiettivi di crescita delle fonti rinnovabili

Non lo sostiene qualche think tank ambientalista. A mettere in stretta correlazione la crescita della potenza installata di energie rinnovabili con la discesa dei prezzi dell’energia è la Banca di Spagna.

In un report appena pubblicato, l’istituto iberico è molto netto nel suo giudizio. “Oltre a contribuire alla transizione climatica – si legge nel documento – le energie rinnovabili hanno un ruolo molto rilevante nella riduzione dei prezzi all’ingrosso dell’elettricità e questa rilevanza aumenterà prevedibilmente in futuro”.

La Banca di Spagna: “Sul prezzo dell’energia le rinnovabili avranno un impatto crescente nel tempo”

In altre parole, “l’impatto dell’energia eolica e solare sui prezzi all’ingrosso dell’elettricità “aumenta più che proporzionalmente all’aumentare del peso delle energie rinnovabili”.

Nel report si fa un esempio: “Un aumento della quota di energia verde nel mix elettrico dal 50% al 60% porterebbe a un calo di circa il 25% dei prezzi dell’energia elettrica“.

Un segnale molto preciso anche all’Italia dove il peso ancora eccessivo del gas sul mix energetico ha portato il nostro Paese ad avere il prezzo dell’energia più alto d’Europa.

Gli analisti della Banca di Spagna hanno fatto anche un esempio al contrario. Cosa sarebbe stato se non ci fosse stata la crescita delle rinnovabili degli ultimi anni? La risposta è netta anche in questo caso.

Servono una rete efficiente e sistemi di accumulo

Partendo da una media di prezzo di 39,12 euro/MWh nel primo semestre dell’anno, le quotazioni dell’elettricità all’ingrosso sarebbero state il 40% più elevate se non ci fossero state nuove installazione di energia eolica e solare dal 2019.

Tuttavia, il calcolo dalla banca centrale spagnola è stato fatto tenendo conto delle migliori condizioni possibili. In buona sostanza, la crescita deve essere accompagnata da uno sviluppo costante dei nuovi impianti, da una rete sempre sempre più efficiente e un’adeguata potenza installata di sistemi di accumulo e batterie.

Altrimenti potrebbe accadere anche in Spagna quanto si sta verificando in Germania, dove la crescita “impetuosa” degli ultimi anni ha portato le fonti rinnovabili a coprire il 60% della domanda di energia elettrica, ma causando – in alcuni giorni – una forte oscillazione di prezzi che mette in difficoltà gli operatori.

