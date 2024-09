“Prezzo dell’energia troppo alto? Dipende tutto dalle Regioni”

La responsabilità di abbassare il prezzo dell’energia elettrica in Italia, per famiglie e imprese, è in mano alle Regioni. E’ questo l’appello lanciato da Elettricità Futura: attraverso le deleghe ricevute dal decreto Aree idonee, possono accelerare lo sviluppo delle rinnovabili.

E’ una delle emergenze dell’autunno: il costo dell’energia elettrica in Italia, in questo momento, è il più alto in Europa tra i Paesi più industrializzati. Mediante arriviamo a pagare il doppio rispetto alla Francia e oltre un terzo più della Germania.

Elettricità Futura: ” Nell’abbassare il prezzo dell’energia, le Regioni hanno una grande responsabilità”

La ragione è molto semplice: usiamo troppo gas naturale nelle centrali, materia prima il cui costo è più che raddoppiato dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Non abbiamo il nucleare (a cui abbiamo rinunciato con due referendum), ma soprattutto siamo in ritardo nello sviluppo delle rinnovabili, nonostante i record di giugno e luglio.

Su quest’ultimo punto si concentra l’appello lanciato da Elettricità Futura, la principale associazione della filiera elettrica che rappresenta oltre il 70% del mercato italiano.

In agosto solo il 40% dell’energie da rinnovabili

In una nota, Elettricità futura ha ricordato come “per resistere alle alte temperature del mese di agosto, in Italia è aumentata la domanda di energia elettrica: abbiamo utilizzato più gas per produrla, e soltanto il 40% dell’elettricità che abbiamo consumato è stata prodotta con le energie rinnovabili”.

Il risultato? Un aumento del 15% del prezzo dell’energia elettrica rispetto al mese di luglio. Una delle punte più alte in assoluto di tutta Europa, trainato dall’aumento delle quotazioni del gas che ad agosto hanno superato i 40 euro al megawattora, livello massimo dell’anno.

E come intervenire? Per Elettricità Futura, una grande responsabilità in questo momento è in mano alle Regioni, a cui l’associazione ha lanciato un appello.

“Lavorate per ridurre i prezzi dell’energia elettrica; adesso dipende dalle leggi regionali sulle aree idonee la possibilità di installare impianti rinnovabili, le tecnologie che offrono a imprese e famiglie elettricità al minor costo”.

“L’Italia è il Paese europeo che più fa ricorso al gas naturale per produrre energia elettrica

L’appello ha una sua logica. “L’Italia è il paese europeo che più fa ricorso al gas per produrre energia elettrica, un combustibile che per il 96% importiamo dall’estero. Siamo quindi i più esposti in Europa alla volatilità del prezzo del gas che dipende da equilibri geopolitici fuori dal nostro controllo”.

Per avere energia a costi più bassi la strada delle rinnovabili è obbligata, si legge nel documento dell’associazione guidata da Agostino Re Rebaudengo.

“E’ urgente raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e ridurre i prezzi dell’energia elettrica – una priorità irrimandabile per ridare competitività alle imprese italiane e tagliare la spesa per le famiglie“.

E come? Velocizzando le installazioni di impianti rinnovabili: “Aumentare la produzione nazionale di energia elettrica; accelerare l’installazione delle tecnologie che producono elettricità al minor costo, ovvero gli impianti rinnovabili, e che utilizzano risorse nazionali (acqua, sole, vento, biomasse), e la diffusione dei sistemi di accumulo”.

Le barriere normative frenano lo sviluppo delle rinnovabili e ne aumentano i costi di realizzazione

Ma soprattutto “eliminare le barriere normative che frenano lo sviluppo delle rinnovabili e ne fanno aumentare i costi di realizzazione, già adesso tra i più alti d’Europa a causa della burocrazia”.

Ed è qui che possono giocare un ruolo di primo piano le Regioni: “‘Possono farlo con il decreto Aree idonee, con cui il governo ha demandato a livello regionale la totale discrezionalità nell’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile”, ha sottolineato Re Rebaudengo

“Le Regioni hanno una responsabilità enorme di fronte al paese: utilizzare questa delega in bianco per permettere di installare gli impianti rinnovabili necessari a ridurre i prezzi dell’elettricità, a rendere l’Italia più sicura e competitiva e a rispettare gli obiettivi al 2030 sottoscritti a livello nazionale, europeo e mondiale”.

“Le Regioni hanno una responsabilità enorme”

Come si intuisce, quello del presidente di Elettricità Futura Re Rebaudengo è un esercizio retorico: le imprese, in realtà, temono che le Regioni non solo prendano tempo ma si allineino – spesso per motivi elettorali – alle resistenze a livello locale contro gli impianti di dimensioni maggiori.

Lo dimostrano le due richieste avanzate alle Regioni da Elettricità Futura. La prima richiesta: “E’ di fondamentale importanza che nella nuova definizione delle aree idonee di competenza delle Regioni siano fatti salvi i progetti che dal 2021 ad oggi sono stati localizzati nelle aree definite idonee“.

Seconda richiesta : “Prevedere che le nuove disposizioni non si applichino ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie ad ottenere l’autorizzazione a realizzare l’impianto”.

“Se nelle leggi regionali – è la conclusione del documento – non venissero previste almeno queste due misure, diventerebbe impossibile realizzare nuovi impianti, e i costi dei pochissimi progetti rinnovabili che vedrebbero la luce salirebbero notevolmente, causando un aumento del prezzo dell’elettricità prodotta”.

Anche perché i divieti si inserirebbero in un contesto complicato: “Già adesso i costi in Italia sono più elevati a causa dei costi dei terreni e di sviluppo dei progetti (che incidono per oltre il 40% sul costo di realizzazione di un impianto fotovoltaico di grande taglia), dei maggiori oneri burocratici e della lunghezza degli iter autorizzativi”.

Conclusione: “Il peso della burocrazia e la forte dipendenza dal gas concorrono a fare aumentare i costi: questi fattori andrebbero considerati quando si mettono a paragone i prezzi dell’elettricità in Italia rispetto agli altri paesi europei”.

Ma ci sono altri fattori da tener presente quando si parla di costo eccessivo dell’energia. “Per esempio si legge ancora nel documento di Elettricità futura – non bisogna confondere il prezzo spot dell’elettricità nei diversi paesi europei – quello che si raggiunge in certe ore del giorno – con il prezzo che viene effettivamente pagato da cittadini e imprese”.

A tutto ciò bisogna poi aggiungere le differenze da Paese a Paese “in termini di sostegni pubblici alle imprese energivore, un fattore che incide sul costo dell’elettricità. Andrebbero considerate anche le differenze fiscali: altrove c’è una tassazione più bassa rispetto all’Italia.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –