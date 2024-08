Prezzo energia: 136 euro/mw in Italia, 13 in Francia. Come è possibile?

L’Italia paga un prezzo per l’energia elettrica che è doppio rispetto al resto della Ue. Conta il peso delle centrali a gas nel nostro Paese, l’assenza di centrali nucleari e una quota minore di eolico. Non è ora di cambiare il sistema di formazione del prezzo?

Per i sostenitori del nucleare nel mix energetico è la prova che l’Italia dovrebbe ripensare il suo divieto per il ritorno all’atomo. Per altro sancito dai cittadini italiani in due differenti referendum.

Ma la presenza di centrali nucleari o meno, non basta per spiegare come mai, la Francia paga sul mercato un prezzo dell’energia che è pari a 13 euro al megawattora, mentre l’Italia dieci volte tanto 136 euro/mw (prezzi riferiti a domenica 11 agosto).

E’ vero che la Francia dispone di 19 centrali (e una cinquantina di reattori), con le quali ha storicamente un prezzo più basso. Ma non è solo questo. Da qualche settimana, la Francia ha ridotto di molte le esportazioni verso i paesi confinanti, per far fronte alla domanda dovuta al caldo e per lavori di manutenzione.

Sul prezzo dell’energia in Italia pesa il costo del gas e il fatto di non avere impianti eolici off shore

Per cui dispone di più energia di quanto non abbia mediamente, facendo abbassare i prezzi. Ma anche questo non spiega tutto. Perché anche i prezzi del fine settimana degli altri paesi della Ue, sebbene in misura più contenuta, sono lontani dai livelli italiani, almeno della metà.

La Germania, che ha fermato le sue centrali nucleari dopo l’incidente di Fukushima, paga 62 euro al megawattora. La Spagna – che ha “solo” 5 centrali nucleari che arrivano a coprire il 20% del suo fabbisogno – paga 69 euro/mw.

E più si va a nord in Europa e più i prezzi scendono: sono attorno ai 30 euro in Danimarca e addirittura sono negativi di qualche euro in Svezia, Finlandia e Norvegia.

Prezzi così bassi – lo ricordiamo – si spiegano, ovviamente, con la minore domanda di elettricità del fine settimana. Ma anche con le condizioni favorevoli per le rinnovabili, nel nord Europa in particolare per gli impianti eolici che stanno producendo molto.

In Italia, gli impianti di eolici non coprono più dell’8% della domanda di elettricità

Qui sta la prima differenza con l’Italia. Nel nostro paese, i campi eolici non coprono più dell’8% della domanda di energia elettrica, mentre in Germania siamo sopra il 30%. Ancora di più in Danimarca.

Ma ancora questo non spiega ancora tutto. Perché nella prima metà dell’anno, grazie al boom del fotovoltaico degli ultimi due anni e dell’idroelettrico, in Italia le rinnovabili hanno superato per la prima volta i combustibili fossili nel soddisfare la domanda elettrica.

Quindi? La risposta è quella indicata altre volte da Vaielettrico, come spiegato dagli addetti ai lavori: tutto dipende dal peso delle centrali a gas nel mix energetico dell’Italia. E, soprattutto, della loro prevalenza nella formazione del prezzo sul mercato.

In pratica, tutti i produttori vengono remunerati in base all’impianto che ha offerto il prezzo più caro, che solitamente è l’ultima centrale a gas che arriva a coprire il totale della domanda.

Il che è favorevole a chi possiede impianti rinnovabili, ma non per le bollette di cittadini e imprese. Ma, forse, è venuto il momento di cambiare le regole di formazione del prezze se nemmeno con le rinnovabili al 50% riusciamo a colmare il differenziale con il gas.

