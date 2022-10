Prezzo energia: indagine Antitrust su 4 società

Prezzo energia: l’Antitrust ha avviato quattro procedimenti istruttori nei confronti di Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, fornitrici sul mercato libero. Inoltre è stata inviata richiesta di informazioni ad altre 25 società per verificare se sono state attuate condotte “non rispettose dei diritti dei consumatori”.

Prezzo energia: si indaga sugli aumenti nel “mercato libero”

Sotto la lente dell’Autorità – si legge in una nota – sono finite le proposte di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale. Per verificare se sono in contrasto con l’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (cd. Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022. La norma sospende, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle comunicazioni di preavviso. Salvo che le modifiche si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso. In particolare, a Iberdrola e ad E.ON. viene contestata la comunicazione con cui le società hanno rappresentato agli utenti la risoluzione del contratto di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta. In alternativa all’accettazione di un nuovo contratto a condizioni economiche significativamente peggiori.

C’è stata anche ‘ingannevolezza delle comunicazioni’?

A Dolomiti si contesta l’asserita efficacia delle comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura, perché inviate prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis. Mentre la norma fa salve solo le modifiche unilaterali “perfezionate“, ovvero effettivamente applicate prima della stessa data. A Iren, infine, viene contestata la comunicazione sull’asserita scadenza di tutte le offerte a prezzo fisso, con contestuale prospettazione delle nuove e peggiorative condizioni. In alternativa alla facoltà del cliente di recedere dalla fornitura. A Iberdrola e Dolomiti viene anche contestata l’ingannevolezza delle comunicazioni che evidenzierebbero l’impossibilità di fornire energia al prezzo contrattualmente stabilito. Questo a causa dell’aumento del prezzo del gas naturale. In espressa e grave contraddizione con le affermazioni diffuse nei messaggi promozionali, secondo le quali l’energia elettrica venduta proverrebbe esclusivamente da fonti rinnovabili.

Le altre 25 società a cui l’Antitrust ha inviato una richiesta di informazioni sono: A2A Energia, Acea Energia, Agsm Energia, Alleanza Luce & Gas, Alperia, Amgas, Argos, Audax Energia, Axpo Italia, Bluenergy Group, Duferco Energia, Edison Energia, Enegan, Enel Energia, Engie Italia, Eni Plenitude, Enne Energia, Estra Energie, Hera Comm, Illumia, Optima Italia, Repower Italia, Sinergas, Sorgenia, Wekiwi.

Il “preavviso” di Antitrust e Arera

La scorsa settimana i vertici delle due Autority più coinvolte sul tema della crisi energetica e dell’aumento dei prezzi, l’Antitrust (Garante per la concorrenza e il mercato) e l’Arera (Autorità di regolazione dell’energia, le reti e l’ambiente) avevano già mandato un segnale inequivocabile. Dopo un vertice a Roma le due Autority avevano diffuso questo comunicato congiunto: «L’aumento incontrollato dei prezzi dell’energia e lo stato di incertezza generale causato dalle tensioni internazionali stanno coinvolgendo sia i consumatori che gli operatori del settore energetico, traducendosi talvolta in iniziative che possono configurarsi come pratiche commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore». Il presidente dell’Antitrust, Roberto Rustichelli, aveva aggiunto: «L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sottolinea come la sua azione sia guidata dalla centralità della figura del consumatore, soprattutto nell’attuale congiuntura economica che sta vedendo progressivamente peggiorare le prospettive di qualità della vita dei cittadini. L’Autorità confida che le imprese del settore manterranno una compliance aziendale rispettosa della legge, ma è pronta ad intervenire qualora venissero adottate condotte lesive dei diritti dei consumatori e degli assetti del mercato».

Per il presidente di Arera, Stefano Besseghini «In un momento tanto complesso che tiene l’intero sistema energetico in un delicato equilibrio e nella marcata esigenza di contemperare gli interessi a volte confliggenti dei diversi soggetti coinvolti, è assolutamente necessario che il quadro di regole entro cui muoversi sia chiaro, condiviso e correttamente applicato. Nel richiamare con forza al rispetto delle regole, l’Autorità esorta ad un senso di responsabilità ulteriore, ognuno per la sua parte, invitando gli operatori a non sfruttare tali asimmetrie e i consumatori ad un uso corretto degli strumenti di agevolazione».

