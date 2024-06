Rinnovabili al 52%, ma il prezzo lo fa il gas. E la bolletta non scende

Nuovo record per le rinnovabili a maggio: hanno soddisfatto il 52% della domanda. Ma il prezzo dell’energia continua a essere influenzato soprattutto dal gas naturale. E la bolletta non scende

Ancora un mese più che positivo per le rinnovabili in Italia. I dati del mese di maggio fotografano molto bene cosa significhi la transizione: il fotovoltaico ha battuto nuovamente il suo record e l’idroelettrico ha superato per la prima volta il gas naturale.

Complessivamente le energie green hanno coperto il 52% dei consumi. Ma nonostante questo, il prezzo dell’energia continua “a farlo” proprio il gas. Il che limita le possibili ricadute positive sulle bollette di cittadini e piccole imprese.

A rivelarlo è una analisi compiuta dal sito specializzato Staffetta Quotidiana, che ha elaborato i dati di Terna, la società di gestione dalla rete ad alta tensione. Rispetto a un anno fa, la produzione elettrica è rimasta stabile (+2,1% sul maggio 2023). ma è migliorato il mix energetico.

L’aumento delle installazioni nel 2023 ha permesso al fotovoltaico di battere un nuovo record

Le rinnovabili ora coprono il 52% dei consumi, con una crescita negli ultimi dodici mesi del 26,7%, superando il record di aprile (51%). La ripresa delle installazioni di impianti fotovoltaici, ha permesso al solare di crescere del 37% nella copertura dei consumi rispetto a un anno fa, facendo registrare un nuovo record assoluto.

Ma grazie alle piogge abbondanti degli ultimi mesi, buona parte del merito va all’idroelettrico, salito del 35% in un anno, superando così l’apporto delle centrali a gas -22,9%).

Ma nonostante siano fonti che hanno prezzi bassi, se non addirittura nulli in certe ore del giorno, la formazione del prezzo dell’energia continua a essere sotto il controllo degli operatori che producono con il gas.

La formazione del prezzo dell’elettricità è determinato soprattutto dagli impianti a gas

Così, se da una parte il 52% delle rinnovabili è sicuramente positivo per il calo delle emissioni, il predominio del gas non lo è per il prezzo finale dell’energia.

Come scrive Staffetta Quotidiana, ha influito il rialzo delle quotazioni del gas sui mercati (+13,2% a maggio), con il Pun (prezzo unico nazionale) dell’elettricità che ha registrato un +9,4% sulla borsa italiana a 94,98 €/MWh “su cui deve aver esercitato qualche pressione al rialzo anche il prezzo dei permessi di emissione“.

