Prezzo del kWh/ Il mercato marginale è una “truffa”? Anche no

Parlare di “truffa legalizzata” in relazione al prezzo del kWh in Italia è azzardato. Il meccanismo in base al quale viene calcolato il PUN, ammonisce infatti l’ingegnere elettronico Andrea Garramone, è più complesso di quanto sostenga Bruno nell’intervento della scorsa settimana. Ecco le sue controdeduzioni. Per scriverci: info@vaielettrico.it. ∗Di Andrea Garramone

Il funzionamento del “mercato del giorno prima” su cui si basa la formazione del prezzo dell’energia elettrica, come descritto dall’autore dell’intervento “I miei conti sul prezzo del kWh: ‘truffa legalizzata’ da 15 miliardi annui?” piò generare malintesi ed errori non trascurabili. Infatti la frase “Nel mercato elettrico italiano ed europeo (Marginal Pricing), il prezzo all’ingrosso (il PUN) non è la media dei costi di tutte le centrali, bensì è fissato dall’impianto più costoso necessario a coprire l’ultima unità di domanda (l’impianto marginale)” , necessita di integrazione.

Come funziona il “mercato del giorno prima”

Mercato del giorno prima: Dal 2025 il mercato europeo accoppiato è passato da periodi orari a periodi di 15 minuti. Quindi ci sono 96 aste quartorarie per ogni giorno (24×4).

Dal 2025 il mercato europeo accoppiato è passato da periodi orari a periodi di 15 minuti. Quindi ci sono per ogni giorno (24×4). Offerte di vendita : ogni produttore offre una certa quantità di MWh a un prezzo minimo , che di solito è vicino al suo costo variabile (combustibile + CO₂). Eolico, solare e idroelettrico ad acqua fluente hanno costo variabile quasi nullo e quindi offrono a prezzi molto bassi.

: ogni produttore offre una certa quantità di MWh a un , che di solito è vicino al suo costo variabile (combustibile + CO₂). Eolico, solare e idroelettrico ad acqua fluente hanno costo variabile quasi nullo e quindi offrono a prezzi molto bassi. Curva di offerta : le offerte vengono messe in ordine dalla più economica alla più cara. Si ottiene una curva a gradini: prima le rinnovabili, poi idroelettrico a bacino e nucleare (dove c’è), poi carbone e cicli combinati a gas, infine le turbine a gas di punta.

: le offerte vengono messe in ordine dalla più economica alla più cara. Si ottiene una curva a gradini: prima le rinnovabili, poi idroelettrico a bacino e nucleare (dove c’è), poi carbone e cicli combinati a gas, infine le turbine a gas di punta. Incrocio con la domanda : la domanda viene soddisfatta prima con le fonti più economiche e poi con quelle via via più costose. Quando la domanda è coperta, tutta l’energia (dell’ asta quartoraria) viene venduta al prezzo della fonte più cara che è stata necessaria. Quando intervengono solo le rinnovabili il prezzo è nullo o molto basso .

: la domanda viene soddisfatta prima con le fonti più economiche e poi con quelle via via più costose. Quando la domanda è coperta, (dell’ asta quartoraria) viene che è stata necessaria. Quando intervengono il prezzo è . Prezzo unico per tutti: tutti i produttori ricevono lo stesso prezzo per l’energia fornita in quel periodo. L’impianto marginale incassa circa il suo costo. Quelli “inframarginali” incassano la differenza: è il loro margine.

Il PUN va a zone (nord, sud, isole)

Altra precisazione: il prezzo di vendita non è un valore unico nazionale, bensì diviso per zone geografiche (nord, sud, isole ecc). Questo valore, riportato sul sito del GME, è denominato PZ (Prezzo Zonale). Infatti, potrei allegare il prezzo che ho ricavato dalla vendita al GSE, con contratto RID (Ritiro Dedicato) dell’energia immessa in rete dal mio impianto fotovoltaico residenziale, in molti fine settimana della primavera del 2026 (zona nord). I ricavi sono stati vicino allo zero nelle ore centrali del giorno. In zona sud il PZ , è stato nullo per un numero maggiore di ore (a causa di maggiore disponibilità di rinnovabili e consumo minore).

E’ vero che, in estate, per i noti motivi geopolitici e l’aumento dei consumi dovuti all’utilizzo dei condizionatori, i prezzi sono stati maggiori. In compenso i ricavi da RID (al PZ) sono soggetti a tassazione ordinaria, per i privati al valore dell’aliquota marginale (fino al 43%), per le aziende a IRAP+IRES -circa 30%-).

Prezzo dell’energia con contratto FER X

Nel 2025 il GSE ha indetto un’ asta, riservata alle rinnovabili, in cui garantiva per 20 anni il prezzo di aggiudicazione. In caso di vendita dell’energia a prezzo maggiore di quanto offerto, la differenza viene incamerata dal GSE, in caso di prezzo inferiore il GSE rimborsa la differenza.

Risultati dell’asta: https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/ferx/graduatorie

Fotovoltaico

Potenza assegnata: Circa 7.7 GW

Circa 7.7 GW Impianti ammessi: 474 progetti

474 progetti Prezzo medio ponderato di aggiudicazione: 56,825 €/MWh

56,825 €/MWh Ribasso medio: 37,34%

37,34% Prezzo massimo di aggiudicazione: 62,675 €/MWh

62,675 €/MWh Rinunce: Oltre 744 MW (72 impianti)

Eolico

Potenza assegnata: Circa 0,95 GW

Circa 0,95 GW Impianti ammessi: 29

29 Prezzo medio ponderato di aggiudicazione: 72,851 €/MWh

72,851 €/MWh Ribasso medio: 19,67%

19,67% Prezzo massimo di aggiudicazione: 77,738 €/MWh

Il numero degli impianti che hanno rinunciato alla “garanzia” del GSE è chiara indicazione del fatto che un produttore di fotovoltaico su 10 (circa), ha ritenuto il valore di aggiudicazione insufficiente a garantire un ritorno dell’investimento adeguato.

Conclusioni: definire il costo dell’energia 56,8 €/MWh (0,056 €/kWh) “truffa legalizzata” non è affatto condivisibile. Non a caso i privati che realizzano impianti FV residenziali hanno bisogno di sostanziosi incentivi (detrazione irpef 50%-36%), a causa di costi di installazione maggiori e produzione unitaria ridotta (i tetti non sono sempre correttamente orientati ed inclinati), rispetto ai grandi impianti .

Quanto rende davvero in MW di fotovoltaico

Un po’ di aritmetica, a spanne, del fotovoltaico, per un impianto da 1MW:

Prezzo di installazione, con inseguitore monoassiale: : € 700.000

Connessione “semplice” alla rete (entro 50-100m): €100.000

Terreno (1ha): €75.000

Progetto/autorizzazioni: €125.000

TOTALE: €1.000.000

Produzione media (anche nel nord Italia): 1500 MWh/anno

Ricavi lordi annui: €: 1500 [MWh] x 56,8 [€/MWh] = € 85.200

Ritorno dell’investimento: 12 anni circa

Pur non considerando assicurazioni, manutenzione, tassazione, degrado, rischio d’impresa ecc., e considerando 30 anni di vita dell’impianto, il rendimento annuo diventa circa il 7,3%.

Altra indicazione suggerita dal meccanismo di formazione del PUN (prezzo Unico Nazionale): solo l’incremento di installazione di impianti da fonte rinnovabile (fino a raggiungere il 70-75% del mix energetico) e di sistemi di accumulo, potrebbe garantire la riduzione del prezzo dell’energia, in modo da impedire che il prezzo venga fissato dai generatori a gas, in gran parte delle aste giornaliere.

L’immagine dell’Europa, con i prezzi medi giornalieri, del 9/11, lo dimostra:

Il prezzo dell’energia sul mercato all’ingrosso, in Spagna e Portogallo, era all’incirca 2/3 del valore equivalente di Italia e Francia.

Prezzo dell’energia sul mercato all’ingrosso

Nuove regole? Nuovi problemi

Ho provato, inoltre, a rispondere alla domanda sul perché non si utilizzi, per la formazione del prezzo dell’energia elettrica, la media dei prezzi delle differenti fonti di energia, senza applicare il meccanismo del “prezzo marginale”.

Ho selezionato alcune risposte, tra le più papabili, secondo il parere degli esperti e da me condivise:

Dividere il mercato in due, rinnovabili e fossili. Restano alcune domande con risposte difficili:

In quale mercato vanno l’idroelettrico a bacino, i pompaggi e gli accumuli, che spostano energia tra le ore?

Chi paga la flessibilità?

Come si dispaccia (immette in rete) un sistema con due prezzi per lo stesso kWh, che è fisicamente indistinguibile?

Il mercato europeo è unico: un Paese da solo non può cambiare la regola senza creare distorsioni ai confini. Per esempio, l’ energia a prezzo inferiore verrebbe facilmente esportata alle nazioni confinanti aventi prezzo maggiore, come è successo, in parte, con le esportazioni di energia della Spagna verso la Francia. Da notare che l’Italia importa circa il 15% dell’energia utilizzata. Oppure: perché un produttore di energia rinnovabile dovrebbe vendere l’energia, ad esempio, a 58 €/MWh all’acquirente unico e non all’azienda vicina, che in questo momento pagherebbe volentieri il doppio? Ricordo che oggi 13 novembre, il PUN è 252 €/MWh (vedi fig. 2).

Nel frattempo, cosa si sta facendo?

I Contratti per differenza: Il produttore riceve un prezzo fisso e restituisce la differenza quando il mercato paga di più, come nel caso del FERX e del FERZ (successore del FERX).

Interventi sul costo del gas o della CO₂ per gli impianti marginali. In Italia il DL Bollette di alcuni giorni fa, ha bloccato il prezzo del gas a 58,9 €/MWh, introducendo un meccanismo di rimborso ai produttori termoelettrici che utilizzano gas, finalizzato alla riduzione del prezzo marginale sul mercato del giorno prima. In ogni caso il prezzo resta ancorato al gas.

La leva strutturale, vera, è ridurre le ore in cui il gas è la materia prima degli impianti marginali. Servono accumuli, reti, interconnessioni e più rinnovabili programmabili. Più cresce la quota di ore in cui il prezzo lo fissano gli accumuli o le rinnovabili, più si riduce il prezzo dell’energia (Spagna e Portogallo insegnano).

Cosa si dovrebbe fare: un caso personale

Un esempio, personale su piccola scala, aiuta a spiegare ulteriormente quanto affermato nella frase precedente:

Il 2 maggio 2026, era una giornata festiva e soleggiata (con elevato apporto delle rinnovabili e consumi ridotti) il prezzo zonale orario è stato nullo dalle 11 alle 17 (vedi fig. 1). Il mio ricavo da RID è stato inferiore ad un Euro, anche se il mio impianto fotovoltaico aveva immesso in rete 53 kWh.

Fig. 1

Il 13/11/2026, giorno feriale e parzialmente soleggiato dopo una settimana di tempo

uggioso, una parte dell’energia prodotta dal mio impianto è stata utilizzata dai consumi

domestici, la rimanente è stata immagazzinata nella batteria. Solo 5 kWh sono stati

prelevati dalla rete per il funzionamento della pompa di calore, nelle prime ore del mattino

(l’accumulo era scarico). In sintesi: il riscaldamento di tutto il giorno dell’abitazione è

costato meno di 1,5 Euro (ho un contratto a prezzo fisso), pur essendo il PUN a livelli

stratosferici (vedi fig.2).

Mentre il mio fotovoltaico è stato in grado di evitare un importante prelievo da rete, in zona

nord è successo il contrario, dove le rinnovabili non sono state sufficienti ed hanno solo

permesso una debole riduzione del prezzo nelle ore centrali della giornata.

Fig. 2

Risposta – Grazie ad Andrea abbiamo capito nel dettaglio le logiche, non sempre intuitive, del mercaro elettrico. E in particolare perchè il cosiddetto “disaccoppiamento” gas-elettricità non possa limitarsi a un giochetto contabile. Rispondendo al primo lettore, Bruno, avevamo messo in guardia dagli eccessi di semplificazione: senza un nuovo mix di produzione elettrica si rischia soltanto di spostare da un soggetto all’altro il peso della crisi energetica.

∗ progettista elettronico presso grandi multinazionali, consulente tecnico di ADB (Asian Development Bank), attualmente in pensione, si occupa di una piccola CER, di cui è socio fondatore