Prezzo dell’elettricità e del gas; è possibile disaccoppiarli?

Molti commenti al nostro articolo sul caro bollette e alla video intervista che l’accompagna ci chiedono mai dovrebbe essere un problema “disaccoppiare” il prezzo dell’elettricità da quello del gas, come afferma il nostro interlocutore Marco Poggi di ARTE. «Magari sbaglio e sono io che non conosco a fondo l’ argomento – ci scrive per esempio Franz –, ma mi pare che la posizione espressa sia piuttosto di parte. La parte sul disaccoppiamento “troppo complicato” del prezzo delle rinnovabili fa venire il dubbio che non si voglia rinunciare a un guadagno importante per chi tratta e vende energia verde … Cosa dite?». Anzichè ripondere direttamente, abbiamo chiesto un parere al professor Alessandro Abbotto dell’Università Bicocca di Milano. Ecco il risultato

di Alessandro Abbotto∗

Negli ultimi giorni si parla molto della possibilità di abbassare il prezzo dell’elettricità svincolandolo da quello del gas naturale. Il problema è ben noto: il gas ha un costo elevato, è soggetto a tensioni geopolitiche e subisce forti oscillazioni nel tempo, come si è visto nella prima fase della crisi russo-ucraina. Legare il prezzo dell’elettricità alle energie rinnovabili, che non soffrono di queste instabilità e sono adesso più convenienti anche dal punto di vista economico, potrebbe portare enormi vantaggi ai consumatori, garantendo un accesso all’energia a costi inferiori.

Come funziona il meccanismo del prezzo marginale

Ma questa soluzione è davvero realizzabile? In realtà, il meccanismo che regola il prezzo dell’elettricità in Europa rende l’operazione più complessa di quanto si possa pensare. Da circa 25 anni, l’Europa adotta il cosiddetto meccanismo del prezzo marginale per determinare il costo dell’elettricità. Questo sistema, introdotto per la prima volta in Gran Bretagna nel 1989, aveva inizialmente un obiettivo opposto a quello attuale: penalizzare la produzione di elettricità da carbone, allora molto economica, e favorire fonti più pulite, come il gas naturale e le rinnovabili, che risultavano più costose.

Ma come funziona esattamente il prezzo marginale? Per capirlo, immaginiamo un sistema in cui sia necessario acquistare 100 unità di energia elettrica per soddisfare completamente la domanda (ad esempio, in un paese come l’Italia, giorno per giorno e ora per ora). Una parte di questa energia proviene da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico e l’eolico, che hanno costi marginali molto bassi.

Un’altra parte può derivare da centrali idroelettriche o nucleari, che hanno costi intermedi. Tuttavia, queste fonti da sole non bastano. Per raggiungere il totale delle 100 unità necessarie a coprire la domanda (ed evitare di lasciare al buio cittadini, industrie o trasporti come i treni), è necessario ricorrere forzatamente a una fonte che possa garantire la quantità mancante attivandosi alla bisogna per coprire i picchi di domanda. Questa fonte, nella maggior parte dei casi, è proprio il gas naturale.

Così vince sempre la fonte più costosa

Ecco il punto cruciale: il prezzo dell’elettricità viene fissato dalla fonte più costosa necessaria per coprire tutta la domanda, che in questo caso è il gas. Anche se una buona parte dell’energia viene prodotta da fonti rinnovabili a basso costo, il prezzo finale sarà sempre determinato dal gas, perché è l’elemento che permette di raggiungere il totale richiesto di elettricità.

Se il prezzo del gas è alto, allora anche il prezzo dell’elettricità sarà alto, indipendentemente dal costo delle altre fonti.

Perché non si può pagare meno l’energia del gas, allineandola ai prezzi più bassi del fotovoltaico?

Semplice: se l’elettricità prodotta dal gas – il cui prezzo dipende a sua volta dal costo del gas – non fosse pagata al suo valore di mercato, i fornitori non avrebbero alcun incentivo a immetterla nel sistema. Di conseguenza, non si raggiungerebbero le 100 unità necessarie per soddisfare la domanda, compromettendo la stabilità dell’intero sistema energetico di un Paese. Questo significa che, finché in un dato momento sarà necessario il gas naturale per coprire il 100% della domanda, continueremo a dipendere da esso e dai suoi costi.

È importante notare che, con l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, la dipendenza dal costo del gas può diminuire. Come? Estendendo sempre di più i periodi – ore o giorni – in cui l’intera domanda viene soddisfatta da fonti rinnovabili e a basso costo. In quei momenti, il prezzo marginale sarà completamente svincolato da quello del gas, portando a una riduzione del costo dell’elettricità. Tuttavia, questi periodi restano ancora limitati e non garantiscono una stabilità dei prezzi nel lungo periodo.

Crescono le rinnovabili, ma finché serve il gas…

Questa logica, sebbene abbia garantito stabilità per anni, oggi appare problematica, soprattutto in un contesto in cui le energie rinnovabili sono sempre più diffuse e competitive. Tuttavia, modificare il meccanismo del prezzo marginale non è semplice: significherebbe ripensare profondamente il mercato dell’energia in Europa, come si sta cercando di fare in questi mesi, e trovare nuovi criteri per determinare il costo dell’elettricità senza compromettere l’equilibrio tra domanda e offerta.

Inoltre, va sottolineato che il costo complessivo dell’elettricità non dipende solo dalla fonte primaria – che sia solare, eolico, idroelettrico, nucleare o gas naturale – ma anche da altri fattori, come l’efficienza degli impianti, le interconnessioni con altri mercati, i costi aggiuntivi (tasse, oneri di sistema) e le specifiche regole di regolamentazione. Tutti questi elementi contribuiscono alle differenze significative nel prezzo dell’elettricità tra i vari Paesi europei.

In Italia, ad esempio, a seguito della crisi energetica iniziata nel 2022, il Governo aveva scelto di azzerare temporaneamente gli oneri di sistema per alleggerire le bollette degli italiani e contenere l’aumento del costo dell’energia. Tuttavia, dall’aprile 2023, con il Decreto Bollette questi oneri sono stati reintrodotti nelle bollette della luce, facendo quindi salire il costo lordo (ovvero quello che noi paghiamo) dell’elettricità.

Qualche idea: prezzi zonali e intervento dello Stato

Un altro aspetto cruciale riguarda il calcolo del prezzo di riferimento del PUN (Prezzo Unico Nazionale), che viene determinato su base oraria attraverso il mercato del giorno prima e gli scambi intraday. In Italia si sta valutando (in corso di sperimentazione nel 2025) l’introduzione di un sistema per aree geografiche, favorendo in questo modo quelle in cui la domanda è soddisfatta interamente da fonti rinnovabili (ovvero dove la domanda è bassa e la produzione di energia rinnovabile è elevata, come nel Mezzogiorno).

In questi casi, non sarebbe necessario ricorrere al costo marginale del gas per coprire il 100% del fabbisogno energetico. Un’altra possibilità è fissare il prezzo marginale a quello delle rinnovabili, coprendo con fondi statali la differenza rispetto al costo dell’elettricità prodotta dal gas naturale.

Il dibattito è aperto e il futuro del sistema dipenderà dalle scelte politiche ed economiche dei prossimi mesi. Ma la soluzione definitiva esiste ed è semplice: azzerare completamente la dipendenza dalle fonti fossili per la produzione di energia elettrica e, possibilmente, non rincorrere il sogno irrealizzabile del nucleare “pulito e pronto all’uso”, che non esiste.

La soluzione finale: rinnovabili al 100 per cento

Alcuni Paesi sono già vicini a questo obiettivo e, in un simile scenario, anche con l’attuale meccanismo del prezzo marginale, il costo dell’elettricità sarebbe molto basso, a vantaggio di cittadini e industria. Oggi questo traguardo è realmente raggiungibile, grazie alle nuove tecnologie rinnovabili, solare ed eolico, che offrono sistemi sempre più efficienti e a basso costo.

Questa dovrebbe essere la vera priorità per le politiche energetiche di Europa e Italia. In tutti gli altri casi, si tratterebbe solo di mettere una pezza su un sistema ormai obsoleto sotto ogni punto di vista: geopolitico, economico, tecnico e ambientale.

∗ Dipartimento di Scienza dei Materiali Università di Milano – Bicocca. Presidente della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana

