











Prezzo della VW ID.Polo in arrivo: 24.999 euro. È uno dei sei nuovi modelli in arrivo quest’anno, con ID. Polo GTI , ID. Cross, l’ID.3 Neo ID.3 GTI. E ci sarà anche la nuova ID.4.

Prezzo della VW ID.Polo: 24.999 con 300 km di autonomia

Chi dice che la prima marca tedesca sta frenando sull’elettrico viene smentito dai fatti. Anzi: l’offensiva di prodotto aumenta, con l’idea di proporre auto dal prezzo più interessante. A iniziare dalla nuova ID.Polo, che è annunciata con un listino che parte da 24.999 euro e verrà svelata a brevissimo. A pochi giorni dal debutto della Cupra Raval, nata sulla stessa base tecnica (e in arrivo c’è anche la Skoda Peaq). La versione della Polo da 24.999 sarà un’auto per la città, con batteria da 37 kWh e 300 km di autonomia. Una seconda auto, adatta soprattutto per chi la usa in città e può ricaricare a casa. Ci sarà poi una versione da 450 km con batteria 52 kWh, ovviamente più costosa, vicina ai 30 mila euro. Ricarica in DC fino a 90 kW per la versione con batteria più contenuta e fino a 130 per l’altra. Non stiamo parlando di un’auto piccolissima: la lunghezza è di 4,05 metri e lo spazio a bordo è più consistente dell’attuale Polo a benzina, che misura 2 cm in più.

Nuova gamma per rendere l’elettrico più accessibile nel prezzo

Questa nuova ondata di modelli è il frutto di una profonda autocritica in casa Volkswagen, nata da diversi insuccessi. Macchine troppo costose, che hanno deluso le attese: a partire dalla ID.3, nata per raccogliere il testimone della Golf, ma azzoppata da risultati di vendite deludenti. Mentre i risultati migliori sono arrivati, in modo inatteso, dalla ID.7. Il numero uno della marca, Thomas Schäfer, spiega: “La nostra aspirazione in Volkswagen è chiara: vogliamo fornire risultati al massimo livello e non essere secondi o terzi. Il nostro obiettivo è essere il leader tra i produttori ad alto volume, anche nei test di confronto dei media internazionali. Abbiamo democratizzato la mobilità per decenni con modelli affidabili, dinamiche di guida precise, continue innovazioni tecniche e alta qualità. Ora renderemo anche la mobilità elettrica accessibile, parte della vita quotidiana per più persone che mai”.