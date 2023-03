Prezzo della luce giù almeno del 20% a breve: la previsione è dell’Arera, l’Autorità pubblica che deve certificare il costo effettivo per i consumatori.

Prezzo della luce giù per le bollette del secondo trimestre

È stato il presidente Stefano Besseghini a spiegare che per i prezzi dell’elettricità “ci sarà una discesa anche nel prossimo trimestre. Sarà realisticamente significativa, oltre il -20%“. Il prezzo sarà aggiornato a fine marzo per il secondo trimestre del 2023, registrando il vistoso calo delle quotazioni del gas, a cui è legato il costo della luce: “L’andamento dei prezzi lo vediamo. C’è una oggettiva diminuzione molto forte che è iniziata nell’ultima decade di dicembre, si è mantenuta intensa a gennaio e ora sta comunque scendendo“, ha aggiunto Besseghini. Ricordando di aver “già intercettato in parte con il forward questa diminuzione a dicembre del -19,4% sull’elettrico“. Quanto al prezzo del gas per marzo, che sarà fissato a inizio aprile, secondo l’Arera “sarà ancora probabilmente in leggera discesa. Ma avendo fatto un grande salto tra gennaio e febbraio è difficile che ne faccia un altro. Oggi siamo intorno i 40 euro al megawattora, non dico che siamo ai valori storici, ma siamo molto più vicini di prima“.

Per la famiglia tipo sconto di almeno 287 euro all’anno

Che cosa significherebbe una riduzione del 20% sulla bolletta annua? “Per una famiglia tipo in tutela, che ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all’anno e una potenza impegnata di 3 kW, si scenderebbe da 1.434 a 1.147 euro. Con un calo pari a 287 euro sui base annua”, spiega Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori. “In ogni caso l’emergenza sarebbe ben lungi dall’essere finita. Il prezzo della luce, infatti, sarebbe più del doppio rispetto al corrispondente periodo del 2021, quando la fattura sarebbe stata pari solo a 541 euro, ben 606 euro in meno. Per questo il Governo deve rinnovare tutti gli sconti in scadenza al 31 marzo, dall’azzeramento degli oneri di sistema all’Iva sul gas al 5%. Sarebbe un autogol per il Paese non farlo, una Caporetto per gli italiani“. A questo punto ci si aspetta un consistente taglio anche nei prezzi delle ricariche per auto elettriche: i listini 2022, tuttora in vigore, risultano troppo cari.