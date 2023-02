Prezzo del gas giù del 34%, ora l’energia elettrica

Prezzo del gas giù del 34,2% per le bollette di gennaio: l’ha deciso l’Autorità pubblica ARERA. Ora ci si aspetta un bel calo dell’energia elettrica, legata al gas.

Prezzo del gas giù, spesa per la famiglia-tipo a 1.769 euro

Il taglio deriva dalle quotazioni all’ingrosso di gennaio, in sensibile calo rispetto a dicembre, a 68,37 €/MWh. Il che comporta un deciso calo nella bolletta gas per le famiglie ancora in regime di tutela, rispetto a quanto pagato in dicembre. Un bel sospiro di sollievo. L’Arera spiega però che “la riduzione per il mese di gennaio, in termini di effetti finali, ancora non contrasta del tutto gli alti livelli di prezzo raggiunti nell’ultimo anno”. Con la spesa gas per la famiglia tipo nel periodo febbraio 2022-gennaio 2023 che risulta di circa 1.769 euro, +36% rispetto ai 12 mesi precedenti. Per calmierare i prezzi, nel primo trimestre 2023 l’ARERA ricorda che aveva già azzerato gli oneri generali di sistema anche per il gas.

Inelubile il ribasso per l’elettricità, anche alla colonnina