Prezzi Tesla, si cambia alla velocità della luce. Dalla mattina alla sera i listini vengono aggiornati, rompendo anche qui gli schemi del mondo auto.

Prezzi Tesla: in 6 mesi su e giù l’aumento del Model 3 è del 10%

Tesla, si sa, è proprio un altro mondo e ha fatto della velocità di adattamento uno dei suoi must. Non ha macchinose reti di vendita da gestire, facendo quasi tutto on-line, e ritocca i prezzi a seconda di convenienze e costi che cambiano. Decisioni che maturano e diventano operative nel giro di 24 ore, secondo lo stile di Elon Musk. Prendiamo il Model 3, il più venduto. Sul sito ufficiale la versione più economica Standard Range, oggi (19 marzo) costa 54.990 euro. Non scommetteremo che chi leggerà questo articolo tra qualche giorno trovi lo stesso prezzo. In questi mesi è stato un continuo su e giù (più su che giù). Tanto per dire: a ottobre costava ancora 49.970, mentre fonti solitamente attendibili come Quattroruote ancora lo quotano a 52.970. In sei mesi l’aumento supera il 10%. Un rincaro che si spiega un po’ con l’aumento dei costi e la penuria di macchine (la consegna ora è ad agosto), un po’, probabilmente, con ragioni tattiche. Ormai si è capito che nei nuovi incentivi 2022 non rientra nessun modello Tesla e i prezzi si possono lasciare liberi di galoppare.

Un saliscendi impressionante, ma la richiesta è tanta

Un sito francese, Automobile Propre, ha ricostruito in un grafico la curva dei prezzi del Model 3 Standard Range negli ultimi mesi, un saliscendi impressionante. Che peraltro ci conferma quanto siano meno costose le auto Oltralpe, anche grazie a un regime fiscale più favorevole. In Italia, comunque, la conferma che i prezzi Tesla stiano puntando decisamente verso l’alto viene dalle ultime offerte fatte circolare dalla Casa californiana. In settimana, per esempio, è stato pubblicato l’annuncio di un Model Y Long Range Dual Motor con 10.410 km percorsi (“auto dimostrativa pronta consegna“) a 62.820 euro. Nuova la stessa auto ne costa 63.990. Lo sconto è minimo, segno che la richiesta è tanta. E i fatti sembrano dare ragione a Tesla che, nonostante i prezzi salgano e cambino come il Listino di Borsa, di macchine continua a venderne parecchie.

