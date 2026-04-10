











Prezzi Suzuki eVitara da 36.900 euro. Con versioni a due ruote motorici o 4×4, entrambe alimentate da un pacco batterie da 61 kWh.

Prezzi Suzuki eVitara: la versione 4×4 top a 38.900 euro

Il costruttore giapponese ha aspettato tempi più maturi per presentarsi sul mercato dell’elettrico. E lo fa con la versioni a batterie di uno dei modelli più conosciuti, la Vitara. Il modello d’attacco, 2WD SINGLE MOTOR, dispone di una potenza massima di 128 kW per 193 Nm di coppia. Costa 36.900 euro. Le versioni ALLGRIP-e sono caratterizzate dall’architettura DUAL MOTOR (doppio eAxle, anteriore e posteriore). Con una potenza totale di 135 kW (184 CV) per 307 Nm di coppia. Il gruppo motopropulsore BEV è costituito dal sistema eAxle, che integra il motore e l’inverter, insieme alla batteria al litio ferro-fosfato. La Suzuki assicura che “il sistema …garantisce un feeling di guida reattivo e sotto controllo anche in caso di fondi sconnessi”. Prezzi per le due versioni 4×4: 36.900 e 38.900 euro. I tempi di ricarica non sono fulminei: per passare dal 10 all’80% 45 minuti in DC, circa 5,5 ore con l’AC 11 kW trifase e circa 9 ore con l’AC 7 kW monofase.

Autonomia di 395 o 426 km

Grazie alla modalità My Room, è possibile utilizzare climatizzazione e infotainment durante la ricarica senza attivare il veicolo. Per quanto riguarda l’autonomia, siamo a 395 km per le versioni AWD e a 426 km per la 2WD Single Motor. Con consumi rispettivamente di 166 e 151 Wh/km. Sulla eVITARA, debutta la nuova piattaforma nativa BEV “HEARTECT-e”. La struttura elimina la necessità di longheroni d’irrobustimento e integra la batteria nel pianale. Riducendo le vibrazioni e aumentando la sicurezza in caso di urto. Il lavoro su rigidità, isolamento acustico e aerodinamica ha permesso di ottenere un comfort di marcia superiore, pur mantenendo un raggio di sterzata di soli 5,2 metri. Le principali caratteristiche della HEARTECT-e sono: 1) Batteria integrata nella struttura, protetta da impatti. 2) Aerodinamica ottimizzata con fondi carenati. 3) Elevata rigidità torsionale. 4) Miglioramento della rumorosità da vibrazioni con raddoppio dei pannelli fonoassorbenti.

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