Prezzi: Stellantis non seguirà Tesla nei ribassi praticati dal costruttore Usa a inizio 2023. Ma almeno rassicura sul fatto che non ci saranno altri aumenti. Anche Volkswagen ha già fatto sapere di non avere intenzione di tagliare i listini.

Prezzi stabili nell’immediato futuro, per l’elettrico barra sui finanziamenti rateali

“Gli aumenti dei prezzi delle auto visti nel 2021 e 2022 non si replicheranno, ma non vediamo un calo, piuttosto una stabilizzazione”. Lo ha detto Philippe de Rovira, Stellantis Chief Affiliates Officer, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la presentazione della riorganizzazione dei servizi finanziari. “Che poi il prezzo di vendita non coincide esattamente il prezzo di listino“, ha precisato de Rovira, “considerando che l’85% delle auto viene venduto con un finanziamento“. La questione vera è l’importo della rata mensili, ha aggiunto il manager francese. Spiegando che è su quella rata mensile che si può agire per rendere concorrenziale l’auto elettrica rispetto a quella tradizionale. Considerando che, da listino, le auto elettriche sono più costose, ma sono poi meno onerose da mantenere.

Obiettivo: accorciare i tempi di consegna

In questo quadro caratterizzato da vendite con finanziamenti, il rialzo dei tassi di interesse da parte delle banche centrali diventa una sfida anche per il mondo dell’auto. Quello che si vede al momento, secondo de Rovira, è un allungamento dei finanziamenti a livello temporale. Con un obiettivo molto preciso: “Stellantis ha un ottimo portafoglio ordini di auto ancora da consegnare. L’obiettivo del gruppo al momento è di consegnare le auto ordinate il più velocemente possibile“. Mentre la domanda, in termini prenotazioni, non rappresenta un problema, visti anche gli ultimi dati in arrivo da grandi mercati europei come Francia e Italia. Stellantis ha annunciato una nuova struttura per i servizi di finanziamento e leasing. Semplificando la propria capacità multimarca con le nuove organizzazioni Stellantis Financial Services e Leasys.