Prezzi Skoda Epiq da 27.700 euro (per ora)

Prezzi Skoda Epiq da 27.700 euro per la versione ’40′, definita ” il cuore dell’offerta del nuovo Urban Crossover elettrico”.

Prezzi Skoda Epiq per la versione con 315 km

La ’40’ ha un motore elettrico da 99 kW e batteria da 37 kWh netti, con 315 km di autonomia. Non certo per i lunghi viaggi, ma un modello che, secondo Skoda, tecnologia, combina abitabilità e convenienza. Secondo il tradizionale value for money che contraddistingue la marca del Gruppo Volkswagen. La Epiq 40 (capacità di ricarica DC fino a 90 kW) affianca il top di gamma Epiq 55, già a listino. Con una dotazione standard che comprende il maxi Infotainment da 13 pollici con 10 anni di servizi di connettività inclusi. Oltre a connettività smartphone wireless, fari Full LED anteriori e posteriori, sistemi di assistenza attiva alla guida urbana e sensori di parcheggio posteriori. La gamma Epiq si completerà a ottobre la versione 35, con la stessa batteria da 37 kWh,ma potenza di 85 kW. E prezzo più contenuto, 26.400 euro .

Due versioni più accessoriate a 30.150 e 31.800

Altra novità è data dalla versione Epiq 40 Plus, sviluppata per il mercato italiano. Tra le dotazioni di serie figurano i cerchi in lega neri da 18 pollici. E il Tech Pack, con Mobile Digital Key, Phone Box con ricarica wireless. Più telecamera posteriore, sensori di parcheggio anteriori, Drive Mode Select, tecnologia Vehicle to Load e allarme volumetrico. Qui il listino parte da 30.150 euro. La gamma di Epiq 40 si completa con la versione Selection, che rappresenta oggi il top di gamma. Arricchendo la dotazione con la suite completa dei sistemi ADAS per la guida assistita di Livello 2, climatizzatore bi-zona, sedili riscaldabili e vetri posteriori oscurati.La Epiq 40 Selection costa 31.800 euro.