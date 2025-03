Prezzi Renault 4 da 29.900 euro

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Prezzi Renault 4 a partire da 29.900 euro per la versione da 308 km di autonomia. Per la versione da 408 km si sale a 32.900 euro.

L’apertura degli ordini è prevista per mercoledì 12 marzo, con due versioni che ricalcano un po’ lo schema già adottato per la Renault 5. C’è un allestimento entry-level, per chi pensa a un uso prevalentemente cittadino, con motore da 90 kW (120 cv / 225 Nm) e batteria da 40 kWh (autonomia WLTP fino a 308 km). E una per chi pensa alla R4 come alla prima auto di famiglia, con cui affrontare anche qualche viaggio, con motore da 110 kW (150 cv / 245 Nm) e batteria da 52 kWh (autonomia WLTP fino a 408 km). Entrambe le versioni sono dotate di caricabatterie bidirezionale AC 11 kW, che permette di beneficiare della funzione Power to Object (V2L, vehicle-to-load). Il che consente di collegare alla batteria dell’auto dispositivi da 220 V.

Ricarica in AC 11 kW, la fast da 80 o 100 kW

Il tempo di ricarica in modalità AC 11 kW per passare dal 15 all’80% è di 3 ore e 13 minuti con la batteria da 52 kWh e 2 ore e 37 minuti con la batteria da 40 kWh. Quanto alla ricarica rapida, la versione più costosa è dotata di caricabatterie DC 100 kW, mentre la versione da 29.900 euro prevede un caricabatterie DC 80 kW. In entrambi i casi, il tempo per passare dal 15 all’80% è di 30 minuti. Nell’annunciare prezzi e versioni della R4, la Renault enfatizza ancora una volta che anche questo modello è made in France, nel quadro della strategia Renaulation. La produzione a ciclo breve avviene nello stabilimento Ampere di Maubeuge, con un ecosistema di fornitori che hanno prevalentemente sede entro nel raggio di 300 km. Il fiato sul collo dello Stato francese, primo azionista, si fa sentire: e l’Italia?