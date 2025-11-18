Prezzi nuova Twingo: si parte da 21.100 euro per la versione Techno. In primavera arriverà un allestimento meno costoso, Evolution, a 19.500 euro.

Prezzi nuova Twingo: la versione da 19.500 in primavera

I dati tecnici annunciati da Renault nella recente presentazione fanno capire che siamo in presenza di un modello concepito per città e dintorni. Con una batteria di piccola taglia ( LFP da 27,5 kWh utili) e un’autonomia fino a 263 km. Una percorrenza che, secondo la marca francese, è “in grado di soddisfare le esigenze di utilizzo dei potenziali clienti (35 km al giorno in media)”. Anche il motore ha una potenza contenuta: 60 kW (80 cv) con 175 Nm, quindi con un buono spunto in accelerazione. Consumi: 131 Wh /km. Al lancio saranno disponibili due sole tinte di carrozzeria: Verde Assoluto e Nero Étoilé. Prossimamente si aggiungeranno il Rosso Assoluto ed il Giallo Mango .Purtroppo la Twingo arriva in Italia (consegne da inizio 2026) con gli incentivi all’acquisto già esauriti. E fino a primavera non sarà disponibile la versione primo-prezzo, da 19.500 euro, di cui al momento la Renault non svela le caratteristiche.

Ricarica in Dc a 50 kW e V2L per chi aderisce a R Pass

La Renault fa sapere poi che cosa prevede l’offerta per i primi clienti che hanno aderito al programma di prelazione R Pass. Per loro la Twingo Techno sarà dotata di Pack Advanced Charge, ad un prezzo complessivo di 21.590 euro. Il Pack Advanced Charge contiene il caricabatterie in corrente alternata da 11 kW bidirezionale e in corrente continua da 50 kW. E consente di avvalersi della funzione V2L (vehicle-to-load) per collegare un apparecchio da 220 V a 3.700 W sulla batteria dell’auto con un adattatore power to object.

