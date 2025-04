Prezzi Mercedes CLA da 56.665

Prezzi Mercedes CLA elettrica da 56.665 euro, con la motorizzazione 250+. Disponibile al lancio anche la versione 350 4MATIC, che parte da 62.265.

Prezzi Mercedes CLA: la 350 4MATIC a 62.265 euro

La nuova Mercedes a batterie debutta con quattro allestimenti disponibili: Advanced, Advanced Plus, Premium, Premium Plus. E annuncia consumi decisamente contenuti per auto di questa categoria: la 250+ è a 14,1-12,2 kWh/100 km, la 350 4MATIC a 14,7-12,5 kWh/100 km.

L’autonomia è notevole: fino a 792 km per la 250+, con motore da 200 kW. Un valore che ne fa un’auto molto interessante per chi macina molta strada e non ha tempo per ricaricare troppo spesso. Anche perché le (poche) soste alla colonnina sono piuttosto rapide: grazie al sistema a 800 volt la CLA 250+ può essere ricaricare l’energia per fare fino a 325 km in dieci minuti. Con picchi di potenza accettata fino a 320 kW, ovviamente nelle stazioni in grado di erogare queste potenze. Stessa punta di ricarica, 320 kW, anche per la 350 4MATIC.

Confermati 792 km di autonomia per la 250+

Enrambe le versioni di lancio hanni batterie con energia utilizzabile di 85 kWh. Le celle hanno anodi che mescolano ossido di silicio e grafite. Rispetto alla batteria precedente con anodi di grafite convenzionali, la densità energetica gravimetrica è stata aumentata fino al 20%. La densità di energia volumetrica della chimica delle celle è di 680 Wh/l.

Il contenuto di cobalto è stato ulteriormente ridotto e così l’impronta di carbonio, circa il 30% per cella in meno rispetto alla precedente. Il cambio è a due velocità, sulla trasmissione principale dell’asse posteriore: la seconda è per l’erogazione di potenza alle alte velocità e in autostrada. La CLA elettrica è la prima Mercedes dotata di pompa di calore aria-aria. Non richiede più la deviazione attraverso un circuito d’acqua e può utilizzare tre fonti di energia in parallelo: il calore di scarto della trasmissione elettrica, la batteria e l’aria ambiente. Richiedendo solo un terzo dell’energia elettrica di cui avrebbe bisogno un riscaldatore ausiliario di pari potenza.

