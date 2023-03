Prezzi e numeri di Togg, il Suv turco

Prezzi e numeri di Togg, il Suv elettrico turco voluto dal presidente Erdogan. Dopo l’anteprima di Las Vegas, a gennaio 2022, le vendite iniziano in patria.

Prezzi e numeri di Togg: due batterie, autonomia 314 o 523 km

Togg ha annunciato il prezzo di vendita in patria e il nome definitivo del suo primo modello, un C-SUV disponibile con due diversi pacchi-batterie. In Europa la commercializzazione è prevista invece per il 2024. I prezzi in Turchia partono da 953.000 TRY (circa € 47.500, incluso 18% di IVA e 10% di imposta speciale sui consumi) per il modello base a trazione posteriore. Una seconda versione, più potente e a trazione integrale, arriverà sulle strade turche nel 2024. Togg è stata fondata nel 2018 con l’ambizione di diventare un marchio tecnologico globale, utilizzando proprietà intellettuali e competenze di una cordata di imprese locali. Come si diceva, ai clienti verrò data la possibilità di scelta fra due batterie Il modello da 160 kW (218 CV) a trazione dietro sarà disponibile fin dal lancio nelle varianti V1 e V2. Entrambi gli allestimenti saranno disponibili con batteria da 52,4 kWh, per 314 km di autonomia (WLTP) e consumo di 16,7 kWh/100 km.

Potenza di ricarica fino a 150 kW, 20-80% in 30 minuti

Il modello V2 a trazione posteriore sarà invece disponibile anche con una batteria più capace da 88,5 kWh, con cui si raggiunge un’autonomia fino a 523 km (WLTP). Con un consumo di 16,9 kWh/100 km. Il T10X ha una potenza di ricarica fino a 150 kW, che consente di riportare la batteria più piccola dal 20% all’80% in meno di 30 minuti in una colonnina HPC. Togg ha dotato il T10X di una soluzione multimediale avanzata, prevista di serie. Con una tecnologia di infotainment alimentata dalla più recente piattaforma Snapdragon Digital Cockpit. Questa offre agli utenti una connettività completamente integrata grazie a esperienze grafiche e multimediali avanzate. Inoltre, incorpora il supporto della computer vision. Utilizzando l’intelligenza artificiale (AI) per ricavare info da immagini digitali, video e altri input visivi e per intraprendere azioni o fornire indicazioni sulla base di tali info.