Prezzi di ricarica, la Coop si scusa e chiarisce

Prezzi di ricarica, la Coop di Avenza si scusa con il lettore che aveva segnalato un’anomalia: di fatto si suggeriva di utilizzare un’app decisamente cara, a 0,92.

Prezzi di ricarica: “QR code errati, il fornitore li eliminerà”

Ecco la mail che Unicoop Tirreno, titolare del supermercato di Avenza, ha inviato al lettore, Antonio-Blasco, e per consocenza a Vaielettrico: “Ci scusiamo per il ritardo con cui le veniamo a rispondere, che non è dovuto ad un disinteresse nei confronti della sua segnalazione, ma da una serie di approfondimenti che necessariamente dovevano essere fatti In riferimento al suo quesito, dobbiamo fornirle una ‘risposta tecnica’ così come formulata dall’Ufficio Commerciale di competenza: “Ci scusiamo per il disagio, in quanto il fornitore aveva per errore lasciato su dei QR code presenti sulla colonnina il link a Nextcharge, che per la colonnina di Avenza è in roaming a costo più alto. Il fornitore eliminerà i QR code errati. Quelli corretti appunto, daranno accesso a Beagleplug al costo unico su rete unicoop tirreno di 0,66 kWh/kWh per prese fast DC”. Rimaniamo a disposzione per ulteriori nececessità“.

Ecco che cosa aveva segnalato il nostro lettore

Che cos’era successo? Lo aveva spiegato il lettore nella mail che ci aveva inviato: “Gli addetti alle informazioni del supermercato mi hanno suggerito di usare il QR code presente sulla colonnina per avere suggerimenti sulla ricarica. Così ho fatto e lo smartphone mi ha portato a scaricare l’app Nextcharge… l’ho aperta e ho trovato il costo di ricarica di 92 cent/kWh. Uhm… un po’ troppo caro mi sono detto”. E così Antonio-Blasco aveva provato con altre app: per alcune la colonnina non esiste. Per altre il prezzo al kWh era lo stesso o leggermente più basso, ma sempre troppo caro. Conclusione del lettore: “Infine provo l’app Beagleplug e trovo un costo di 66 cent. Decisamente più onesto… che senso ha suggerire, tramite QR code, un’app con costi alti? La Coop sei tu in questo caso non vale?“. Domanda legittima alla quale Unico ha prontamente risposto, chiarendo l’inconveniente. E Vaielettrico è lieto di aver fatto da tramite.

