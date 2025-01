Prezzi di ricarica aggiornati ogni giorno in Austria nella rete di colonnine ad alta potenza di Smatrics EnBW. Proprio come nei distributori di benzina.

Prezzi di ricarica aggiornati ogni 24 ore, come per la benzina

In Italia siamo abituati a prezzi che vengono aggiornati di rado, dopo lunghe meditazioni e con comunicazioni che avvengono in largo anticipo. Smatrics EnBW ha scelto una strada diversa. Decidendo di seguire le quotazioni dell’energia con cadenza giornaliera e adeguando i listini in proporzione. Già nel 2025 questo operatore ha installato circa 250 stazioni di ricarica ultra-fast, con potenza fino a 400 kW e l’obbiettivo è di arrivare almeno a 600 stazioni per fine 2025. Il fornitore è un’azienda italiana, la Alpitronics di Bolzano, uno dei leader europei in questo settore. Ma la novità più forte è data appunto dall’aggiornamento qutidiano dei prezzi, che viene ora comunicato via app e con la cartellonistica presente all’esterno delle stazioni. “L’esposizione dei prezzi consente anche ai conducenti di veicoli elettrici inesperti di avere una rapida panoramica e riduce l’incertezza“, spiega Hauke Hinrichs, COO di Smatrics EnBW.

Una rete pensata anche per i tanti viaggiatori stranieri

È chiaro che il target è formato non solo da automobilisti locali, ma anche dai tanti viaggiatori che attraversano l’Austria provenienti da Germania, Italia, Svizzera ecc. “Avremo bisogno di tutte le ricariche possibili. Soprattutto nelle città più grandi o per i conducenti abituali, non c’è alternativa a una rapida sosta di ricarica intermedia“, spiega Thomas Landsbek, CEO di Smatrics EnBW. Le stazioni di questo gestore dispongono di almeno 4 caricatori, ma nelle stazioni più importanti si arriva anche a quota 12. In genere le colonnine sono al coperto e, dove lo spazio lo consente, il tetto è costitutito da pannelli solari per auto-produrre una parte dell’energia erogata. Tutta l’elettricità per il funzionamento delle stazioni di ricarica proviene al 100% da rinnovabili, gazie a un contratto di fornitura con Verbund.

LE VOSTRE AUTO USATE IN VENDITA raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un video a info@vaielettrico.it

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico