Prezzi delle elettriche usate: perché costano così care?

Prezzi delle elettriche usate: come mai costano così care? Marco, un lettore marchigiano, era interessato alla Tesla Model Y, ma a certe cifre...Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Prezzi delle elettriche usate: 39.990 euro per una Model Y 2021, quasi come il nuovo

“Sono tra coloro rimasti esclusi dagli incentivi per una Tesla Model Y. Non ho perso il sonno. Avevo preso in considerazione anche l’acquisto di una Y usata e allora vedo su Autoscout 24 che la Model Y più economica, del novembre 2021, ha un prezzo di 39.990 euro (una RWD, non AWD!). A fronte di un prezzo di listino per una nuova di 43.670 euro ( era 42.800 per rientrare negli ecoincentivi, ma non so se verrà confermato). Allora mi chiedo: chi è così sprovveduto di comprare una elettrica vecchia di un anno e mezzo per risparmiare 3.500 euro (ai quali vanno aggiunti passaggio di proprietà e Ipt)?. E mi chiedo anche se i rivenditori credono di avere a che fare con degli allocchi. Oppure se gli allocchi esistono realmente“. Marco CAROLI, Gradara (PU)

Finiti gli incentivi, risalgono le quotazioni delle EV di seconda mano

Risposta. Il rialzo dei prezzi dell’usato è uno degli effetti collaterali del repentino esaurimento degli incentivi. Prima del 3 giugno le quotazioni erano piuttosto depresse: con i ricchi bonus in arrivo (fino a 13.750 euro!), tutta l’attenzione degli acquirenti erano concentrate sul nuovo. Poi però i fondi a disposizione si sono esauriti in poche ore e ora, con zero incentivi a disposizione, si torna a guardare all’usato, con l’effetto di far risalire i prezzi. In un altro articolo riferiamo l’esperienza di Salvatore, un lettore che aveva deciso di vendere la sua Dacia Spring proprio per cambiare auto approfittando degli incentivi in arrivo. Con una società specializzata a dicembre aveva concordato un prezzo di 13.000 euro, poi ridotto a 11.000 due mesi dopo. Avvicinandosi l’entrata in vigore degli incentivi, le quotazioni erano scese di nuovo e a maggio ha finto per venderla a 7 mila. Con un amaro finale, perché dopo l’esaurimento dei bonus un’altra società a cui aveva dato il mandato di vendere gli ha comunicato che c’era un acquirente disposto a pagare 13 mila…