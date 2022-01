Prezzi del metano alle stelle: SOS dai distributori

Prezzi del metano alle stelle, arriva un SOS al governo dagli enti che rappresentano i distributori, come Federmetano, Assogasmetano e NGV Italy.

Prezzi del metano: “Così non è più economico”

Con prezzi così folli le auto a metano si usano e si vendono sempre meno e il settore, che già non se la passava bene da anni, è letteralmente in ginocchio. “Il gas naturale per autotrazione (CNG/LNG) opera nel mercato dei carburanti“, si legge in una nota. “Come tale, ne segue le regole di concorrenza, confrontandosi quotidianamente con i prodotti petroliferi. Alle attuali quotazioni internazionali il metano (e il biometano) non ha più alcun margine di economicità rispetto ai carburanti tradizionali”. Le tre associazioni hanno scritto al presidente Mario Draghi e ai ministri Giancarlo Giorgetti e Roberto Cingolani. Chiedendo un tavolo tecnico per “concertare un percorso condiviso per superare l’emergenza dovuta all’andamento del prezzo del gas naturale“. Le associazioni enfatizzano la (controversa) sostenibilità della mobilità a metano, in particolare rinnovabile, già oggi disponibile. Per una decarbonizzazione dei trasporti subito “fruibile ed economicamente sostenibile“.

Vendite in picchiata e prospettive fosche

In realtà la rete dei distributori di metano non ha mai raggiunto la capillarità sperata. E bastano i numeri elencati dalle associazioni per capire che l’elettrico in pochi ha costruito un network ben più completo. Le stazioni di rifornimento di gas sono solo 1.500 stazioni, di cui 110 di LNG, e un 30% di metano utilizzato di origine bio. Per lo più i distributori sono concentrati in poche regioni. E anche le vendite di auto a metano sono in crisi: a dicembre ne sono state immatricolate solo 1.618 (-46,4% rispetto al 2020). Federmetano, Assogasmetano e NGV Italy ricordano le ripercussioni che la crisi dei prezzi sta avendo su un comparto che conta oltre 1 milione di veicoli a gas naturale. Di questi circa 2.000 sono camion a CNG, 3800 a LNG e 5000 bus. In ballo c’è una filiera di 20 mila posti di lavoro, esclusa dai beneficiari dell’abbassamento dell’IVA al 5%. Abbassamento inizialmente previsto nel decreto “Salva bollette” e in Legge di bilancio.